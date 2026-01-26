Exministro de Gustavo Petro le dijo que busca “aferrarse al poder” y el presidente le respondió con llamativo mensaje

Un mensaje que publicó este lunes 26 de enero el presidente Gustavo Petro desató una ola de comentarios en las redes sociales. En la publicación, el mandatario volvió a mencionar el tema de la reelección.

“Solo se permitió reelegir a Uribe y a Santos; pero aquí se expresa de nuevo que la mayoría es otra, y que Colombia desea progresar y permitir el progreso a todos y todas”, expresó Petro en el polémico mensaje.

Y agregó: “El pueblo de Colombia ha cambiado, sabe lo que quiere y está dispuesto a que Colombia siga su transformación profundamente democrática bajo la guía libertaria y democrática de la espada del Libertador”.

“Mal que instituciones constituidas se opongan a lo que el pueblo quiere; desobedecer al pueblo no es democracia, ni contrapesos democráticos; es simple obstrucción irracional y antidemocrática a los deseos de justicia y progreso de una nación”, recalcó el mandatario colombiano.

Ese mensaje también llamó la atención de uno de sus exfuncionarios; se trata de Alejandro Gaviria, exministro de Educación del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro han protagonizado varios roces en las redes sociales. Foto: SEMANA y Presidencia de la República.

Gaviria advirtió sobre ese mensaje del jefe de Estado: “Envalentonado por una encuesta, pretende ahora aferrarse al poder. Recurre a la mentira, revive el sofisma del ‘Estado de opinión’ y revela un claro desprecio por las instituciones y la democracia”.

Luego el mandatario respondió por la misma vía: “No, hermano Alejandro, que no eres el grande, porque el grande era, además de joven guerrero, hermoso, un sabio griego en Macedonia, y quería el encuentro de culturas antes que la sangre. Pero en economía eres, como otro sabio griego dijera, crematístico y no miras la economía buena para la vida; por eso ayudaste a desarrollar un mercado ficticio con dineros públicos tanto en la salud como en las pensiones, que no son mercancías, sino derechos de la vida, y no te atreviste a desarrollar el derecho a la educación superior pública y gratuita en la educación que es fundamental para elevar la productividad de la economía. Hermano, te llevó la alucinación en un Gobierno que te invitaba a la realidad y a la ciencia”.

También afirmó: “Esa idea de simular mercados donde prima la vida se llama ideología neoliberal y es una ideología, no es ciencia. Es lentejuela y no la realidad, es fantasma irreal, es decir, fetiche falso. Sal de tu alucinación y mira la realidad científicamente; volverás así a otra mirada más acertada de las cosas y la economía. Sal del neoliberalismo, que es simplemente una alucinación matemática que no responde a la realidad”.

“La crisis climática ya hundió fácticamente la ideología neoliberal; hay que despertar. El COVID, al paralizar la fuerza de trabajo en el mundo, ya confirmó fehacientemente que la fuente de la riqueza no es el dinero, sino el trabajo vivo y la naturaleza. La ley del valor trabajo, de la economía clásica, es ciencia económica.

Lo que propuse en Colombia es que hay que salir de la falsedad neoliberal porque nos lleva a especializarnos en cocaína, carbón y petróleo, y eso se llama muerte”, explicó el mandatario.

Y concluyó: “Propongo vida y trabajo en la vanguardia del siglo XXI. Si el pueblo quiere, y las encuestas solo miden, lo importante es la tendencia, economista, ir hacia una economía de la vida, centrada en la producción de bienes buenos para la vida, que implica una energía que ya tenemos por montones, la energía limpia, y mucho saber y comunicación en el pueblo, fibra óptica y universidades por doquier en medio de nuestra naturaleza explendorosa y rica, pues metámonos de cabeza en invertir en la economía descarbonizada y seremos potencia mundial productiva; solo es seguir la ciencia y no las lentejuelas”.