“Ratifico mi inocencia”: Ciro Ramírez responde a condena de 23 años de cárcel por caso de corrupción

La Corte Suprema de Justicia condenó a 23 años de prisión al senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, por el escándalo de corrupción conocido como Marionetas 2.0.

El fallo de la Sala de Primera Instancia dejó claro que contra el congresista Ramírez Cortés se impondrán “las penas principales de 279 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 280 meses y multa de 19.402 salarios mínimos, que equivalen, para las épocas en que ocurrieron los hechos, a la suma de 22.340, que deberá ser consignada a nombre del Ministerio de Justicia”.

La condena contra el legislador se dio por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Ciro Ramírez: Corte Suprema condena a 23 años de cárcel al senador del Centro Democrático por el caso Marionetas

Por este mismo proceso, Ciro Ramírez estuvo varios meses en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

Por eso, el congresista hizo un video para responder a esa decisión del tribunal y dijo que no está de acuerdo con la pena que se le impuso y que intentará revocar esa condena.

“23 años porque gestioné un convenio y porque, supuestamente, tuve un interés económico y político. Necesitaron 438 páginas para demostrar que supuestamente hice eso. En la sentencia no hay una sola página donde se demuestre certeza sobre esas conductas”.

Según Ramírez, los testigos han sido claros en sus declaraciones y no han hecho afirmaciones en su contra, razón por la cual no entiende por qué lo están condenando.

“El testigo ante la Corte Suprema dijo que gestioné y que no tuve ningún interés. Tengo que decirles que, por la institucionalidad, acudiré al recurso de apelación con la finalidad de lograr una sentencia absolutoria y plena porque he demostrado mi inocencia”.

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Según el congresista, en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia demostrará su inocencia, ya que en otras instancias ha demostrado que nada tiene que ver con las conductas que se le están imputando.

“No compartimos la sentencia, soy inocente y mediante los recursos buscaremos demostrar la injusticia que se está cometiendo”, señaló.

La Corte Suprema plasmó en su decisión que esta investigación se centró en el año 2021, cuando Ramírez se habría reunido con el gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial (Proyecta), Pablo Herrera, y el entonces subdirector de Prosperidad Social, Pierre García, para discutir la posibilidad de suscribir un contrato entre esas dos entidades.

El alto tribunal advirtió que ese encuentro habría tenido el objetivo de “favorecer los intereses electorales y económicos del procesado”, es decir, del senador Ramírez.

“Ahora bien, el propósito principal de ese plan, diseñado y promovido por el investigado, García Jacquier, pretendió afianzar el proyecto político de aquel en Quindío, Caldas, Santander y Tolima; ello, en conjunción con el pago de dádivas que ascenderían a $1.000.000.000″, dice el documento que confirmó la condena.

Como se trata de una decisión en primera instancia, Ramírez podrá continuar con su trabajo en el Congreso de la República mientras se resuelve el recurso de apelación.

El Centro Democrático fijó su postura ante la condena en sus redes oficiales: “Respeto absoluto por las decisiones judiciales. El senador Ciro Ramírez cuenta con las instancias legales para ejercer su derecho a la defensa y dar las explicaciones pertinentes. Confiamos en que la justicia actúe con total imparcialidad y estricto apego al debido proceso”.