Negaron alocución presidencial a Gustavo Petro y Casa de Nariño denunció supuesta censura

La Casa de Nariño le pidió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones aprobar una alocución presidencial de Gustavo Petro durante 30 minutos este 12 de junio. Sin embargo, la solicitud se rechazó y el Gobierno nacional denunció una supuesta censura.

La historia comenzó cuando Andrés Camilo Hernández, coordinador de comunicaciones del jefe Estado, envió un oficio a la Comisión indicando que el primer mandatario pretendía dirigirse a la nación para abordar el siguiente asunto: “Colombia rompe la barrera de la pobreza. Cifras históricas de equidad y empleo demuestran disminución de la pobreza”.

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Como se recordará, el Consejo de Estado condicionó las presentaciones de Petro en la televisión nacional a temas que sean urgentes: de intereses públicos, excepcionales y necesarios para garantizar la participación real y efectiva de la ciudadanía o la comprensión de una decisión pública relevante.

Para el Ejecutivo, el discurso que daría el presidente cumpliría con todos los requisitos: “Ante las narrativas de incertidumbre económica, la ciudadanía tiene el derecho urgente de conocer que las políticas públicas están dando el resultado más importante de todos, sacar a millones de familias de la pobreza”, se explicó en la misma comunicación escrita.

El presidente Gustavo Petro en la alocución de este 12 de junio. Foto: Presidencia

La Comisión de Regulación de Comunicaciones frenó la intervención del mandatario porque la solicitud no se adaptó a la norma: “La información que se pretende comunicar corresponde a estadísticas oficiales de carácter público y técnico, cuya divulgación no requiere una intervención inmediata del presidente mediante alocución. En efecto, se trata de datos que, si bien pueden ser relevantes, no configuran una situación sobreviniente que demande una reacción urgente para prevenir un riesgo, conjurar una crisis o atender una situación extraordinaria”.

Pese a la decisión, Gustavo Petro avanzó con la alocución por medio de los canales oficiales del Gobierno nacional y se extendió en el discurso por 22 minutos. En ese tiempo, destacó los resultados de su gestión en materia económica.

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Frente a la polémica, el coordinador de comunicaciones del presidente se pronunció en sus redes sociales, refiriéndose a la Comisión: “No les importa en absoluto que Colombia y este Gobierno hubiese disminuido históricamente la pobreza. Eso es un tema que rompe cualquier barrera para que se pudiera expresar el presidente al pueblo, ¿o prefieren cuidar los contratos para los partidos de los canales privados?”.