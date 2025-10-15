Suscribirse

Política

Comisión de Regulación de Comunicaciones negó permiso para alocución presidencial

La solicitud no cumplió con los criterios de urgencia, uso excepcional ni de delimitación temática, al no evidenciarse una circunstancia grave.

Redacción Semana
16 de octubre de 2025, 1:58 a. m.
Petro alocución.
Petro alocución. | Foto: Presidencia

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informó este miércoles, 15 de octubre, que no autorizó la alocución presidencial solicitada recientemente por la Casa de Nariño, decisión que se enmarca en la aplicación de los nuevos lineamientos para este tipo de intervenciones en medios de comunicación que fue definido por el Consejo de Estado recientemente.

Gustavo Petro
Alocución del presidente Gustavo Petro: balance de mortalidad materna e infantil | Foto: Presidencia

De acuerdo con la información emitida por la CRC, el resultado de la validación correspondiente para la solicitud de la Presidencia, determinó que: “si bien la solicitud cumple con los criterios de carácter personal de la intervención presidencial, no recurrencia y limitación temporal, no cumple con los criterios de urgencia”.

Según explicó la entidad, la decisión no constituye una limitación a la libertad de expresión del presidente, sino el cumplimiento de los criterios establecidos en la Circular 164 de 2025, expedida tras una orden del Consejo de Estado.

Petro alocución.
Petro alocución. | Foto: Presidencia

Esta norma fija los parámetros que deben cumplir las solicitudes de alocuciones presidenciales en televisión y radio, con el fin de garantizar que se usen únicamente bajo condiciones de excepcionalidad, urgencia y relevancia nacional.

Con esta decisión, la CRC busca “garantizar la transparencia, la equidad informativa y el uso responsable del espacio público en los medios de comunicación”, según señaló en su comunicado oficial.

El anuncio se da en medio de un ambiente político sensible, en el que distintos sectores de la oposición han cuestionado el uso “desmedido” de las alocuciones y han alegado que el gobierno las estaría usando “como herramienta de propaganda”.

No retrocederemos del Micay: Acción militar debe ir acompañada de una intervención social que le cumpla al campesinado, instrucción del presidente Petro en Consejo de Ministros
En la noche del lunes se realizó otro consejo de ministros. Foto: Presidencia. | Foto: El país

¿Qué dice la postura del Consejo de Estado?

El alto tribunal determinó que el mensaje emitido por la presidente de la República debe estar claramente delimitado en su contenido, duración y finalidad. Además, le recordó a la Casa de Nariño que el uso de las alocuciones debe evitar convertirse en un mecanismo de comunicación política o propagandística.

La circular que emitió la CRC, cuando se conoció la decisión del alto tribunal la semana pasada, señala que, una vez autorizada una alocución, la entidad publicará en su sitio web un informe de seguimiento en un plazo máximo de dos días, evaluando si la intervención cumplió con los criterios establecidos.

Tradicionalmente, las alocuciones presidenciales se usan para anunciar a los colombianos temas de interés nacional. En el caso del Gobierno Petro, se ha considerado que existe un “abuso presidencial”.
Tradicionalmente, las alocuciones presidenciales se usan para anunciar a los colombianos temas de interés nacional. En el caso del Gobierno Petro, se ha considerado que existe un “abuso presidencial”. | Foto: presidencia

Asimismo, la Secretaría de Prensa o de Comunicaciones de la Presidencia deberá diligenciar un formulario oficial de solicitud, donde se detalle la justificación del mensaje y su pertinencia.

Redacción Semana
El precandidato de la Espriella pidió al minjusticia rectificarse por declaraciones en entrevistas con medios, en las que lo señaló de "abogado de la mafia".

El precandidato Abelardo de la Espriella le exigió al ministro Montealegre rectificase por llamarlo “abogado de la mafia”

Redacción Semana
Isabel Zuleta y Daniel Quintero

Isabel Zuleta le dijo de todo a Daniel Quintero: “Cree que la lucha por la Presidencia es un negocio más”

Redacción Nación

