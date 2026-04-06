La Comisión de Regulación de Comunicaciones anunció en la mañana de este 6 de abril el nombramiento de Paola Vélez Marroquín, como nueva Comisionada de la Sesión de Comunicaciones de la entidad, luego de que se diera un largo proceso de selección tras un concurso de méritos, que fue adelantado por Función Pública y en acompañamiento con la Universidad de Cartagena.

El nombramiento se hará vigente a partir del 7 de abril, cuando Marroquín empezará a desempeñar sus funciones. Es importante tener en cuenta que la nueva funcionaria integrará la Sesión de Comunicaciones junto con los comisionados Claudia Ximena Bustamante Osorio, Felipe Augusto Díaz Suaza y Javier Gutiérrez Afanador.

Entre sus funciones está la de participar en el diseño e implementación de medidas para promover la competencia, fortalecer los mercados, maximizar el bienestar de los usuarios y garantizar sus derechos en la prestación de servicios de telefonía, Internet, televisión, radio y servicios postales.

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Su perfil

Vélez Marroquín es abogada egresada de la Universidad de La Sabana. Además, cuenta con una especialización en Propiedad Industrial y Derechos de Autor de la Universidad Externado de Colombia. También tiene un magíster en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con una maestría en Innovación y Legal Tech, con mención cum laude, de la Universidad Sergio Arboleda.

Respecto a su experiencia, esta tiene más de 28 años en el sector público y privado. Entre los cargos que ha tenido aparece como Contralora Delegada para Telecomunicaciones y Servicios Públicos en la Contraloría de Bogotá y, posteriormente, como Contralora Delegada Intersectorial en la Contraloría General de la República, cargo que ocupó hasta su posesión.

También fue asesora de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión y de Canal Capital, y lideró áreas de telecomunicaciones y propiedad intelectual en el sector privado.