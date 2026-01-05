“Parece que ahora si les importa el pueblo venezolano”: la delicada denuncia que hace experiodista de RTVC

Al Sistema de Medios Públicos (RTVC), dirigido por el cuestionado Hollman Morris, le cayó una nueva denuncia sobre la censura que vivió un periodista después del posible fraude que se dio durante las elecciones presidenciales en Venezuela y que volvió a dejar en el poder al imputado Nicolás Maduro.

Juan José Macía fue periodista del Sistema de Medios Públicos de Colombia hasta el año pasado y confesó, a través de su cuenta de X, la delicada orden que le dio uno de sus jefes después de que propuso un tema sobre el escándalo electoral que se armó en el vecino país.

Macía manifestó: “Recuerdo que después del robo de las elecciones del 28 de julio de 2024, Pablo Bastidas, como jefe de emisión de El Calentao me dio la orden ‘de Venezuela no se habla’. Parece que ahora si les importa el pueblo venezolano y la defensa de los derechos humanos”.

Juan José hizo su publicación como respuesta al trino que realizó RTVC Noticias en su cuenta de X el pasado 3 de enero, en el que anunciaron que una “alta fuente del gobierno venezolano” dijo que era falso el anuncio de Donald Trump sobre la captura de Maduro. Los usuarios de X terminaron desmintiendo esa información.

El gerente de RTVC, Hollman Morris. Foto: Daniel Reina Semana

SEMANA se contactó con el periodista que hizo la grave denuncia de censura y explicó: “Eso fue en el contexto después de las elecciones que obviamente Venezuela era una de las noticias principales de ese tiempo; entonces yo ponía reacciones, escribía sobre lo que estaban diciendo y todo me lo tumbaban. De Venezuela no se habla, era la indicación de Pablo Bastidas”.

Bastidas a se presenta en su cuenta de X como exdirector de RTVC Noticias fin de semana y dentro de sus publicaciones se destacan varios compartidos sobre los pronunciamientos que ha hecho el gobierno colombiano rechazando la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que Macía denuncia malos manejos que habría al interior del Sistema de Medios Públicos durante la administración Morris, pues en febrero del año pasado señaló que el gobierno actual no estaba alineado con las “visiones de radio pública que yo tengo” y entre líneas cuestionó que el Sistema de Medios Públicos es de la nación y “no de un gobierno”.