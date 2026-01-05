Nación

“Parece que ahora si les importa el pueblo venezolano”: la delicada denuncia que hace experiodista de RTVC

Juan José Macia hizo parte de El Calentao, el programa mañanero que se emite por Señal Colombia.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 11:09 p. m.
Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Al Sistema de Medios Públicos (RTVC), dirigido por el cuestionado Hollman Morris, le cayó una nueva denuncia sobre la censura que vivió un periodista después del posible fraude que se dio durante las elecciones presidenciales en Venezuela y que volvió a dejar en el poder al imputado Nicolás Maduro.

Juan José Macía fue periodista del Sistema de Medios Públicos de Colombia hasta el año pasado y confesó, a través de su cuenta de X, la delicada orden que le dio uno de sus jefes después de que propuso un tema sobre el escándalo electoral que se armó en el vecino país.

Macía manifestó: “Recuerdo que después del robo de las elecciones del 28 de julio de 2024, Pablo Bastidas, como jefe de emisión de El Calentao me dio la orden ‘de Venezuela no se habla’. Parece que ahora si les importa el pueblo venezolano y la defensa de los derechos humanos”.

Juan José hizo su publicación como respuesta al trino que realizó RTVC Noticias en su cuenta de X el pasado 3 de enero, en el que anunciaron que una “alta fuente del gobierno venezolano” dijo que era falso el anuncio de Donald Trump sobre la captura de Maduro. Los usuarios de X terminaron desmintiendo esa información.

Valledupar

Así fue el trágico accidente en Cesar que cobró la vida de cuatro integrantes de una misma familia cuando iban de paseo

Nación

Procuraduría entrega balance desde la frontera tras captura de Maduro en Venezuela: “No hay migración masiva”

Nación

Caso Zulma Guzmán: aval judicial abre el camino para imputar cargos pese a la ausencia de la señalada

Nación

¿Enero de 2026 bajo la lluvia? El pronóstico del Ideam para Colombia hasta el viernes 9 y por departamentos

Barranquilla

Comandante operativo de la Policía de Barranquilla terminó baleado: hay dos hipótesis

Nación

Temblor en la tarde de este lunes 5 de enero en Colombia: este fue el epicentro y magnitud

Nación

Ante crisis con Estados Unidos, minDefensa, Pedro Sánchez, ve una oportunidad de oro: “Fortalecer cooperación con diferentes gobiernos”

Política

En medio de la emergencia económica, RTVC se gastará $2.800 millones en dos semanas en una “experiencia inmersiva”

Política

RTVC organizará concierto en Santa Marta que costará casi 8.000 millones de pesos. Hay críticas por su realización

Política

Revelan la millonada que le cuesta a los colombianos el documental de Petro: “Se siente Nerón mientras Colombia arde”

El gerente de RTVC es Hollman Morris, quien ha estado en el consejo de ministros.
El gerente de RTVC, Hollman Morris. Foto: Daniel Reina Semana

SEMANA se contactó con el periodista que hizo la grave denuncia de censura y explicó: “Eso fue en el contexto después de las elecciones que obviamente Venezuela era una de las noticias principales de ese tiempo; entonces yo ponía reacciones, escribía sobre lo que estaban diciendo y todo me lo tumbaban. De Venezuela no se habla, era la indicación de Pablo Bastidas”.

Bastidas a se presenta en su cuenta de X como exdirector de RTVC Noticias fin de semana y dentro de sus publicaciones se destacan varios compartidos sobre los pronunciamientos que ha hecho el gobierno colombiano rechazando la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que Macía denuncia malos manejos que habría al interior del Sistema de Medios Públicos durante la administración Morris, pues en febrero del año pasado señaló que el gobierno actual no estaba alineado con las “visiones de radio pública que yo tengo” y entre líneas cuestionó que el Sistema de Medios Públicos es de la nación y “no de un gobierno”.

Más de Nación

“Parece que ahora si les importa el pueblo venezolano”: la delicada denuncia que hace experiodista de RTVC

El vehículo cayó desde un puente.

Así fue el trágico accidente en Cesar que cobró la vida de cuatro integrantes de una misma familia cuando iban de paseo

Ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Procuraduría entrega balance desde la frontera tras captura de Maduro en Venezuela: “No hay migración masiva”

Zulma Guzmán Castro

Caso Zulma Guzmán: aval judicial abre el camino para imputar cargos pese a la ausencia de la señalada

(Foto por Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images)

¿Enero de 2026 bajo la lluvia? El pronóstico del Ideam para Colombia hasta el viernes 9 y por departamentos

Teniente Coronel Belkyn Villarreal, comandante operativo de la Policía de Barranquilla.

Comandante operativo de la Policía de Barranquilla terminó baleado: hay dos hipótesis

Sismo temblor sismografo Colombia

Temblor en la tarde de este lunes 5 de enero en Colombia: este fue el epicentro y magnitud

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre la situación de orden público en Norte de Santander.

Ante crisis con Estados Unidos, minDefensa, Pedro Sánchez, ve una oportunidad de oro: “Fortalecer cooperación con diferentes gobiernos”

El hecho se registró hace apenas unos minutos.

Dos personas murieron tras explosión de un cilindro en una vivienda del sur de Bogotá

Frontera entre Colombia y Venezuela en Cucúta, Norte de Santander. Paso fronterizo.

Así está Venezuela dos días después de la caída de Nicolás Maduro: “Se llevaron el cáncer, pero las raíces se quedaron”

Noticias Destacadas