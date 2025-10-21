RTVC organizará concierto en Santa Marta que costará casi 8.000 millones de pesos. Hay críticas por su realización

El Sistema de Medios Públicos RTVC se convirtió en una entidad por medio de la cual el gobierno de Gustavo Petro contrata temas logísticos para llevar a cabo eventos, un propósito que genera dudas en distintos sectores.

Es por eso, que se conoció un nuevo contrato que fue criticado por el representante a la Cámara, Andrés Forero, del Centro Democrático.

“En plena crisis fiscal, RTVC derrochará 8.000 millones de pesos en un ‘Concierto del país de la belleza’ en Santa Marta”, reclamó Forero.

En plena crisis fiscal @RTVCco derrochará $8.000 M en un “Concierto del país de la belleza” en Santa Marta.



Siguen haciendo proselitismo descarado con recursos públicos.



Para eso es que quieren aprobar una nueva reforma tributaria que siga estrangulando a los colombianos. pic.twitter.com/XqF9AdKzoY — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) October 21, 2025

El congresista cuestionó que se estarían utilizando recursos públicos de todos los colombianos para hacer “proselitismo” en favor del Gobierno. “Para eso es que quieren aprobar una nueva reforma tributaria que siga estrangulando a los colombianos”, criticó el representante.

Según el contrato conocido por esta revista, desde RTVC se le pagó a Ave Fénix Entretenimiento S. A. S. 7.968.986.976 pesos para prestar servicios de preproducción, producción y posproducción logística y técnica para llevar a cabo ese concierto el próximo 8 de noviembre en Santa Marta. El contrato tiene una duración de 20 días.

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, fue quien reveló el contrato. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En el anexo técnico se detalla que el evento se llevará a cabo en la playa de los Cocos, en la capital de Magdalena, entre las 6:00 p. m. hasta las 1:45 a. m. del siguiente día y tendrá un carácter gratuito.

En la lista de artistas están contemplados Kany García, Jerry Rivera (Puerto Rico), La Mosca (Argentina), Sergio Vargas (República Dominicana), Peter Manjares, Herencia de Timbiquí, Karen Lizarazo (Colombia) y la Billo’s Caracas Boys (Venezuela).

Uno de los hechos que más llama la atención es que por esos días en la ciudad se llevará a cabo el encuentro de la Celac - Unión Europea, organizado por la Cancillería y que será entre el 7 y el 10 de noviembre. Hasta el momento, está confirmada la presencia de delegados de por lo menos 60 países de Latinoamérica y Europa, entre los que destaca la del presidente de España, Pedro Sánchez. Por parte de Venezuela también habría representantes.

RTVC ya ha hecho conciertos que han sido criticados por su propósito político. | Foto: Lesly Sánchez

Desde distintos sectores han cuestionado que RTVC se haya convertido en un operador logístico del Gobierno, pues el sistema de medios públicos tiene otro propósito más allá de hacer eventos. Algo similar ocurriría con la empresa de mensajería del Estado 4-72.