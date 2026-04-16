“Son difamaciones”: defensa del expresidente Álvaro Uribe arremete contra Hollman Morris por señalamientos en entrevista de RTVC

El abogado Jaime Granados Peña, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, emitió este jueves, 16 de abril, un duro comunicado en el que rechaza y exige rectificación por las declaraciones de Miguel Ángel del Río, citadas por el periodista Hollman Morris, difundidas en redes sociales y replicadas por el sistema público RTVC.

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La controversia se desató luego de que Del Río asegurara que “están todos los elementos dados para un llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe” por las masacres de El Aro y La Granja, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

En sus publicaciones, el periodista difundió un video del testigo Carlos Fernando Jaramillo Correa, quien señala al coronel Plazas Acevedo como el autor material del crimen de Valle.

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Morris fue más allá al plantear un entramado de responsabilidades en Antioquia durante la gobernación de Uribe. Mencionó al general Rito Alejo del Río, al coronel Plazas Acevedo y al general Mauricio Santoyo, sugiriendo que actuaron simultáneamente en el departamento en una época marcada por la expansión del paramilitarismo bajo el esquema de las Convivir. “Imaginarse lo que este grupo de personas y poderes pudo hacer da escalofrío”, afirmó.

Además, Morris cuestionó la inacción de la Fiscalía y sugirió posibles motivaciones políticas detrás de una eventual demora en decisiones judiciales: “¿Están esperando acaso que pase elecciones para no afectar la campaña presidencial de cierta candidata?”, escribió, al tiempo que insistió en que diversas fuentes apuntan a que el llamado a indagatoria estaría listo.

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En la Fiscalía se estaría alistando un llamado a indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe. Su abogado Jaime Granados cuestiona la eventual decisión. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA/GUILLERMO TORRES-SEMANA/ CORTESíA-API

Frente a estas afirmaciones, Granados calificó los señalamientos como “difamaciones” y sostuvo que se trata de información tergiversada sobre un proceso que permanece bajo reserva en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema. Aseguró que los testimonios de Jaramillo han reposado durante años en el expediente sin mencionar a Uribe y que ahora estarían siendo utilizados de forma “malintencionada”.

El abogado también advirtió que estas versiones buscan incidir en el escenario electoral y afectar la reputación del exmandatario. En ese sentido, anunció acciones legales en caso de que Morris no rectifique.

El gerente de RTVC es Hollman Morris, quien ha estado en el consejo de ministros. Foto: Daniel Reina Semana

En el comunicado, Granados también defiende el derecho del exmandatario a la honra y al buen nombre, y advierte que no permitirán que lo que denomina como “mentiras” continúen circulando sin consecuencias. Por ello, no solo desmiente las acusaciones, sino que anuncia acciones legales.

Finalmente, el defensor cuestiona el papel de Morris, a quien acusa de utilizar su condición de periodista para incidir en la justicia y favorecer intereses políticos.