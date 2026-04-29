Bogotá puso en marcha un esquema de crédito educativo que busca facilitar el acceso a la universidad al permitir que los jóvenes estudien ahora y paguen una parte de su formación cuando ya estén graduados e insertados en el mercado laboral.

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Financiación flexible para educación superior

La Alcaldía de Bogotá puso en marcha una nueva estrategia de financiación para educación superior que busca reducir las barreras económicas de acceso a la universidad.

Se trata del Fondo Fest Atenea Te Respalda, un crédito-beca que puede cubrir hasta el 100 % del valor de la matrícula y permite a los jóvenes pagar una parte de la deuda una vez hayan culminado sus estudios y comiencen su vida laboral.

La iniciativa fue presentada a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), en alianza con instituciones de educación superior y entidades del sector financiero.

El objetivo central es ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior para jóvenes de la capital.

De acuerdo con la información publicada, el programa surge como respuesta a las dificultades económicas que siguen siendo una de las principales causas de deserción universitaria en la ciudad.

Esto se presenta especialmente entre estudiantes de bajos recursos o egresados de colegios públicos.

El programa permite cubrir hasta el 100% de la matrícula y pagar una parte del crédito después de la graduación. Foto: Getty Images

¿Cómo funciona el crédito educativo y a quienes va dirigido?

El esquema financiero del programa se basa en dos modalidades principales.

En ambas, el estudiante puede financiar la totalidad de su carrera, pero con una estructura de pago dividida entre el periodo de estudios y el tiempo posterior a la graduación.

En una de las opciones, el beneficiario paga el 60 % de la matrícula mientras estudia y difiere el 40 % restante para después de obtener su título.

En la otra alternativa, el estudiante cubre el 40 % durante su formación y el 60 % restante al finalizar la carrera.

Este modelo busca aliviar la carga económica durante la etapa de estudio, cuando los jóvenes generalmente no cuentan con ingresos estables

La idea es trasladar una mayor proporción del pago a la etapa laboral, cuando se supone que ya existe capacidad de ingresos.

Según la Agencia Atenea, el programa también incorpora condiciones más flexibles frente a los créditos tradicionales, como tasas accesibles y periodos de gracia antes de iniciar los pagos.

El crédito está dirigido a jóvenes de hasta 28 años que hayan terminado su educación secundaria en Bogotá y que hayan sido admitidos en programas de pregrado en universidades aliadas del proyecto.

Las instituciones participantes incluyen varias universidades privadas y el esquema se articula con entidades como la Corporación Fondo de Garantías Minuto de Dios y asociaciones del sector educativo.

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El director encargado de la Agencia Atenea, Diego Escallón, ha señalado que el propósito es que ningún joven tenga que abandonar su proyecto educativo por falta de recursos económicos.

Más allá del financiamiento, el programa busca atacar un problema estructural: la deserción universitaria.

¿Cómo se accede al crédito?

El proceso no es automático. Funciona por etapas:

Esperar la convocatoria abierta: solo se puede aplicar cuando Atenea abre inscripciones.

solo se puede aplicar cuando Atenea abre inscripciones. Registrarse en la plataforma Sicore: allí crea usuario y completa su hoja de vida académica.

allí crea usuario y completa su hoja de vida académica. Subir documentos básicos

Documento de identidad

Resultados del Icfes (Saber 11)

Certificado de admisión a la universidad o constancia de estudios