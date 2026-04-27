Trabajo en Bogotá sin experiencia: vacantes disponibles para diferentes perfiles

Conseguir empleo sin experiencia puede representar un reto para muchos aspirantes, especialmente por la exigencia de trayectoria en algunas ofertas y la alta competencia en los procesos de selección. A esto se suma la dificultad de construir una hoja de vida sólida cuando se está dando el primer paso en el mercado laboral.

Sin embargo, en Bogotá hay oportunidades para quienes buscan iniciar su vida profesional, con vacantes que permiten adquirir experiencia y desarrollar habilidades en entornos reales de trabajo.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Al momento de buscar empleo sin experiencia, es fundamental demostrar actitud, disposición para aprender y compromiso. También es importante resaltar habilidades como la responsabilidad, la puntualidad y el trabajo en equipo. Complementar el perfil con cursos cortos, conocimientos digitales o formación adicional puede aumentar las posibilidades de ser seleccionado.

Las persona interesadas en aplicar a la vacantes destacas pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Emplos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Encuestador sin experiencia

Empresa: Centro del Conocimiento Dinámico

Salario: A convenir

Como investigador de encuestas, tendrá la oportunidad de interactuar con diferentes personas mientras recoge información valiosa para los proyectos.

Responsabilidades:

Aplicar encuestas en campo siguiendo los lineamientos del proyecto.

Recolectar información de manera responsable, precisa y cumplida.

Trabajar de manera 100% presencial en campo.

Asegurar la calidad y veracidad de los datos recogidos.

Requerimientos:

Ser mayor de edad.

Contar con teléfono Android en buen funcionamiento, ya que las encuestas se aplican mediante una aplicación móvil.

Disponibilidad de tiempo para cumplir con las tareas asignadas.

Buena actitud, compromiso y responsabilidad.

Excelentes habilidades de comunicación.

¡Aplique acá!

Cajero (Auxiliar polivalente temporada) - Sin experiencia

Empresa: Grupo Éxito

Salario: $ 1.751.000

¿Busca su primer empleo y quiere trabajar en una de las compañías más grandes del país? En Grupo Éxito tienen vacantes como cajero y auxiliar polivalente de temporada, durante 6 meses, sin necesidad de experiencia.

Responsabilidades:

Procesar transacciones de venta en caja registradora.

Manejar efectivo, tarjetas y otros métodos de pago.

Brindar una atención al cliente amable y eficiente.

Asesorar a los clientes sobre productos y promociones.

Mantener el área de caja organizada y limpia.

Colaborar en el surtido y organización de mercancía en piso de ventas.

Asegurar el correcto etiquetado y precio de los productos.

Requerimientos:

Bachiller en curso (mínimo 9.°) o bachiller completo.

Experiencia no requerida.

Manejo básico de caja registradora.

Atención al cliente.

Manejo de efectivo.

Lectura de precios y códigos de barras.

Disponibilidad para trabajar por temporada.

Contrato directo con la compañía.

Posibilidad de vinculación posterior a la temporada.

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¿Busca empleo en Cundinamarca? Estas son las vacantes disponibles para hoy

Motorizado sin experiencia

Empresa: ManpowerGroup

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.400.000

¿Tiene moto y muchas ganas de trabajar? ¡Esta oportunidad es para usted! Se buscan personas comprometidas, responsables y con disponibilidad para trabajar en campo.

Requerimientos:

Bachiller certificado (grado 11°).

Moto modelo 2015 en adelante, cilindraje entre 120 CC y 200 CC.

Licencia de conducción A2, con mínimo 4 meses de expedición.

Actitud de servicio y ganas de aprender.

¡Aplique acá!

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