Finanzas
¿Cuáles son los pensionados que se quedan sin la mesada 14 de Colpensiones en junio?
Estos son los detalles sobre el pago que recibirán muchos este mes.
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3 de junio de 2026 a las 1:01 p. m.
Miles de pensionados recibirán en junio la denominada mesada 14, un pago adicional que se mantiene para quienes conservaron este derecho tras los cambios al sistema pensional. Foto: 123RF
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