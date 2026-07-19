El video de 47 segundos que aumenta las críticas contra James por el Mundial 2026: secuencia para el olvido

James Rodríguez ha estado en el foco de la polémica por su bajo rendimiento en el Mundial 2026 y un video lo sigue condenando. Muchos hinchas y especialistas en las redes sociales lo tienen en la mira por la falta de ritmo con la que se presentó en la Copa del Mundo.

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En consecuencia fueron discretos los partidos que protagonizó como capitán de la Tricolor, siendo titular en los cinco juegos entre México, Estados Unidos y Canadá. James no pudo estar en la velocidad que se requiere para este evento y fue poco su aporte en la zona ofensiva.

Su nivel se apagó. Se vio lento, a destiempo en las jugadas y con poca presencia para abrir las bandas, habilitar a Luis Díaz o tener olfato goleador. En las redes sociales hay un clip multimedia que parece exponer esas fallas en el Mundial que Colombia fue novena.

La Selección Colombia solo marcó cinco goles en la Copa del Mundo, torneo en el que el 10 no fue desequilibrante si se miran años anteriores. Y es que el contraste pesa. En Brasil 2014, por ejemplo, solo James anotó 6 tantos, siendo el goleador de esa edición, además fue el Premio Puskás al mejor gol del año, Real Madrid compró su pase y alcanzó a valer 80 millones de euros.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: Getty Images via AFP

Pese a este mal Mundial del colombiano en Norteamérica, en el mercado de pases su nombre sigue siendo latente y popular. Hay posibilidades de que el 10 vuelva al fútbol de Europa; más exactamente, podría estar por primera vez en su carrera en el fútbol italiano. Mientras eso, el video de sus no jugadas sigue rodando por internet.

Secuencia que deja al descubierto a James en el Mundial

En un video que dura 47 segundos se ven las jugadas que a James Rodríguez le costó entre todos los partidos de la Copa del Mundo. Algunos pases equivocados, se deja sorprender con las marcas de los rivales y no puede tener fortaleza física para los duelos.

Este video me destruyo no lo vean y no lo compartan pic.twitter.com/wOza0lBUOz — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) July 16, 2026

A eso se une el poco movimiento para desmarcarse de la zona defensiva rival y muy lejos del área. El video publicado por ‘Out Of Context FPC’ ya suma más de 400 mil reproducciones en la red social X.

¿James Rodríguez a la Lazio de Italia?

En medio de las críticas, se aviva su nombre en el mercado de pases. Según periodistas especializados de Italia, James Rodríguez suena para la Lazio de Roma. No es la primera vez que el volante es mencionado para vestir los colores de este club de la capital italiana.

Según el periodista Rudy Galetti, muy cercano a la Lazio, el club romano haría una oferta por James Rodríguez en próximos días tras la Copa del Mundo. El comunicador dice que el Mundial del colombiano fue “bueno” y eso le abriría las puertas al capitán de la Selección Colombia.