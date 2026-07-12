Sorpresa: gigante de la Serie A de Italia busca el fichaje de James Rodríguez

James Rodríguez en el foco de la polémica por bajo rendimiento en el Mundial 2026. Muchos hinchas y especialistas en las redes sociales lo tienen en la mira por la falta de ritmo con la que se presentó en la Copa del Mundo. En consecuencia, por los discretos partidos que protagonizó como capitán de la Tricolor, siendo titular en los cinco juegos entre México, Estados Unidos y Canadá.

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Las cosas en la cancha no le salieron bien al volante ofensivo. Se le vio lento, a destiempo y con poca presencia para abrir las bandas, habilitar a Luis Díaz o tener olfato goleador. No era como antes y su falta de ritmo fue evidente. La Selección Colombia solo marcó cinco goles en la Copa del Mundo, torneo en el que el 10 no fue desequilibrante como en años anteriores. En Brasil 2014, solo él marcó 6 tantos, siendo el goleador de esa edición.

Pese a este mal Mundial del colombiano en Norteamérica, en el mercado de pases su nombre sigue siendo latente y popular. Habría posibilidades de que el 10 vuelva al fútbol de Europa; más exactamente, podría estar por primera vez en su carrera en el fútbol italiano.

James Rodríguez jugando con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

Según periodistas especializados del mercado de pases en Italia, James Rodríguez suena para un gigante de Roma; se trata de la Lazio. No es la primera vez que el volante es mencionado para vestir los colores de este club de la capital italiana.

James Rodríguez iría a la Serie A de Italia

Según el periodista Rudy Galetti, muy cercano a la Lazio, el club romano haría una oferta por James Rodríguez en próximos días tras la Copa del Mundo. El comunicador dice que el Mundial del colombiano fue “bueno” y eso le abriría las puertas al capitán de la Selección Colombia.

“La Lazio está evaluando a James Rodríguez mientras buscan fortalecer sus opciones ofensivas. El capitán de Colombia, ahora agente libre tras su paso por el Minnesota United, impresionó en la Copa del Mundo y está entre los perfiles que actualmente está monitoreando el club italiano”, dijo Galetti en la red social X.

Pese a este difícil momento por la eliminación de Colombia en los octavos de final, James Rodríguez se vería beneficiado por las intenciones que tendrían directivos de la Lazio para contar con sus servicios para la temporada 2026/2027. El volante sería un pilar clave en el proyecto con miras al título de la Serie A.

En días pasados, James también había sonado como una posibilidad en el América de México. Los próximos días serán claves para definir su futuro deportivo.