Juan Guillermo Cuadrado decepciona en Italia: no jugará más en la Serie A

Cuando se habla de Juan Guillermo Cuadrado, casi siempre son buenas noticias, puesto que el extremo tuvo grandes momentos en el futbol europeo. Sin embargo, su nivel actual no es el mismo.

Actualmente, juega para el Associazione Calcio Pisa 1909, un equipo de menor nivel de la Serie A de Italia, en el cual a lo largo de la temporada ha participado en 17 partidos, solamente siendo inicialista en tres y saliendo en el primer tiempo en dos.

Juan Guillermo Cuadrado llegó a mitad del 2025 al Pisa italiano. Foto: Prensa Pisa Sporting Club.

El colombiano no contribuyó como se esperaba a su equipo, el cual terminó perdiendo en la tarde de este sábado 1 de mayo 2 goles a 1 frente al Lecce.

El resultado terminó colocando al equipo ‘el último clavo en el ataúd’, porque con esa derrota el Pisa descenderá a la segunda división italiana.

Los Nerazzurri ocupan la última casilla de la Serie A de Italia, tras haber pasado 35 fechas y apenas haber sumado 18 puntos.

Jugadores colombianos que han descendido en Europa

Este hecho en la carrera de Cuadrado se suma a una larga lista de compatriotas cuyos equipos han perdido la categoría en las principales ligas del viejo continente.

Balanta llegó para dar una mano en la lucha por escapar del descenso Foto: Schalke 04

Carlos Bacca y Santiago Arias: el Granada descendió en la temporada 2021/22 de LaLiga española.

Luis Sinisterra: Leeds United bajó a la segunda división inglesa en la temporada 2022/23.

Luis Javier Suárez: el Almería descendió en La Liga española.

Jeison Murillo: vivió el descenso de la Sampdoria en la Serie A italiana en 2023.

Helibelton Palacios: el Elche CF descendió en la liga española.

Éder Álvarez Balanta: el Schalke 04 descendió en la Bundesliga alemana.

Jefferson Lerma: Aunque actualmente destaca, su equipo, el Bournemouth vivió descensos en la Premier League inglesa.

Bernardo Espinosa: equipos como Racing, Sporting de Gijón, Girona y Espanyol han descendido en múltiples ocasiones en España.

Kevin Agudelo y Juan David Cabal: Ambos estuvieron en la lucha contra el descenso del Spezia y del Hellas Verona, respectivamente, en la Serie A.

Yerson Mosquera y Jhon Arias: el Wolverhampton tuvieron recientes descensos en la Premier League inglesa.

Juan Guillermo Cuadrado lleva años fuera del círculo de la Selección. Foto: Getty Images

Futuro de Cuadrado

El atacante colombiano está lejos de su mejor nivel y es incierto saber si se mantendrá en Europa; por ello han surgido rumores sobre un posible regreso a Colombia o al continente americano.