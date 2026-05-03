Liga BetPlay: así quedaron las llaves de cuartos de final luego del sorteo

Una vez terminada la fecha 19 de la Liga BetPlay, la Dimayor realizó el sorteo de los cuartos de final para definir el camino de los ocho clubes clasificados.

De acuerdo al reglamento, Atlético Nacional quedó sembrado en la llave A, como líder del ‘todos contra todos’, y Junior de Barranquilla en el lado opuesto del cuadro, como segundo de la tabla.

Definidos los ocho clasificados a las finales de la Liga BetPlay: afuera Cali y Millonarios

Ambos tendrán la ventaja de terminar las series en condición de local, mismo beneficio que por la vía del sorteo le tocó a Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe.

Las llaves quedaron así:

Inter de Bogotá vs. Atlético Nacional

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

Once Caldas vs. Junior de Barranquilla

Independiente Santa Fe vs. América de Cali

Cuadro de las finales de la Liga BetPlay 2026-I Foto: Dimayor

El ganador de la serie de Inter vs. Nacional se enfrentará al ganador de la serie de Pasto vs. Tolima, mientras que el ganador de la serie entre Santa Fe y América se enfrentará al que clasifique entre Once Caldas y Junior.

Dimayor informó que la programación se anunciará este lunes, 4 de mayo, al tiempo que se definirá la participación de los equipos eliminados en la fase 1A de la Copa BetPlay.

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¿Por qué no hay cuadrangulares este semestre?

En esta oportunidad el sorteo fue mucho más corto que en otras ocasiones, pues el formato cambió por la necesidad de terminar el campeonato antes del inicio del Mundial 2026.

Los 20 clubes aprobaron este formato que será en llaves de eliminación directa, es decir, cuatro clubes avanzarán a semifinales y de allí saldrán los dos finalistas.

En el segundo semestre de este año volverán los cuadrangulares, sistema que garantiza más partidos de local para los equipos que clasifiquen y por ende más ingresos económicos en venta de boletería o abonos.

La suerte le sonrió a Nacional

Atlético Nacional parte como favorito al título de la Liga BetPlay. El cuadro verdolaga clasificó con varias fechas de anticipación y pudo darle manejo a las cargas de la nómina al no tener torneo internacional.

Aunque perdió sus últimos dos partidos contra Deportivo Pereira y Once Caldas, los dirigidos por Diego Arias tienen plena confianza en sacudirse de este bache justo a tiempo para enfrentar a Inter de Bogotá en la serie de cuartos de final.

La suerte le sonrió a Nacional, que enfrentará al único equipo sin títulos de liga que clasificó a estos playoffs. Sumado a eso quedó por el lado contrario de clubes históricos como Junior, Santa Fe y América.

Además, tiene la fortuna de terminar como local en todas las fases a las que avance gracias al buen desempeño en el ‘todos contra todos’.