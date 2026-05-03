Esto es lo que necesita cada equipo para entrar a las finales de la liga BetPlay: todo se define hoy

Este domingo, 3 de mayo, se disputa la jornada final de la fase regular del fútbol profesional colombiano. En esta fecha se decidirán los dos cupos restantes para completar el Grupo de los Ocho clasificados que disputarán la fase eliminatoria del certamen.

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Hasta el momento, Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali ya tienen asegurada su presencia en la siguiente instancia.

Siete equipos mantienen posibilidades matemáticas de obtener el acceso a los cuartos de final: Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín (DIM), Millonarios, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.

Estos clubes disputarán sus respectivos partidos por la jornada número 19 de forma simultánea a las 3:30 p. m., enfrentando a rivales directos o a equipos que ya no tienen posibilidades de clasificación.

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Programación de los encuentros decisivos

La jornada de cierre contempla duelos de alta tensión en diferentes estadios del país. A las 3:30 p. m. se jugarán los siguientes encuentros:

Fortaleza frente a Bucaramanga en el estadio de Techo.

Independiente Santa Fe recibirá a Internacional de Bogotá en el Campín.

DIM enfrentará a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot.

Alianza de Valledupar jugará contra Millonarios.

Deportivo Cali visitará a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro.

Posteriormente, a las 5:30 p. m., se cumplirán los partidos entre América de Cali y Deportivo Pereira, así como Junior contra Deportivo Pasto.

Tabla de posiciones

Análisis de posibilidades por equipo

La situación más favorable es para Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá. Puesto que son los únicos dos clubes que dependen de sus propios resultados, por lo que el vencedor de este duelo directo accederá automáticamente a la fase final.

En caso de que se presente un empate en la capital, ambos equipos necesitarán que el Deportivo Cali y el DIM no consigan victorias en sus respectivos compromisos.

Por su parte, el Deportivo Cali y el DIM llegan con igualdad de puntos. Ambas escuadras requieren de un triunfo y deben observar el resultado en Bogotá.

Si en el duelo de Santa Fe hay un ganador, el cupo disponible lo tomaría el equipo que logre una mejor diferencia de gol respecto al perdedor de dicho encuentro.

Si hay empate en El Campín, la diferencia de goles entre el Cali y el DIM será el factor determinante para decidir quién ingresa a los ocho, ya que hay posibilidades de que ambos clubes entren dependiendo de los goles que hagan o reciban.

Para el caso de Millonarios, la victoria es una obligación. El equipo azul debe alcanzar las 28 unidades y esperar que el Deportivo Cali pierda ante el Deportes Tolima y que el DIM caiga frente a Águilas Doradas. Su ingreso dependería también de quién resulte perdedor en el enfrentamiento entre Santa Fe e Internacional.

En una situación de mayor dificultad se encuentran Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas. El equipo santandereano requiere ganar su partido y que sus cuatro predecesores inmediatos pierdan sus respectivos juegos.

Finalmente, Águilas Doradas enfrenta el panorama más complejo, pues debe ganar por un margen amplio de goles o esperar derrotas masivas de sus competidores directos para avanzar por diferencia de gol.