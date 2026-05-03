El plan maestro de Gianni Infantino tras el Mundial 2026: drásticos cambios en la FIFA con la ayuda de África y Asia

Las esperanzas del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de asegurar la reelección como presidente del fútbol mundial, tiene un fuerte impulso tras las promesas de apoyo de las confederaciones de África y Asia.

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La Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) declararon que respaldan a Gianni Infantino si como se espera se presenta a un cuarto mandato como máximo dirigente de la entidad que rige el fútbol. El nuevo mandato comenzaría en 2027.

En un breve comunicado, tras una reunión previa al Congreso de la FIFA en Vancouver, la Confederación Africana señaló que había “acordado por unanimidad” apoyar al dirigente cuando el presidente de la FIFA se presente a la reelección.

La Confederación Asiática de Fútbol también prometió apoyar al mandatario de 56 años de edad, que ha sido protagonista de drásticos cambios en los torneos oficiales más importantes del mundo, además de adhesiones y nuevas competiciones que le han caído bien a selecciones y clubes de varias partes del planeta.

Gianni Infantino dejó en claro qué sucederá con la delegación de Irán en la Copa del Mundo. Foto: FIFA

“La FIFA se encuentra en su mejor situación de la historia y ofrecemos nuestro continuo y total apoyo como candidato a presidente de la FIFA para el periodo 2027-2031 (a Infantino), tal como la AFC y el fútbol asiático lo han respaldado siempre desde su elección en 2016″, dijo el presidente de la Confederación Asiática, el jeque Salman bin Ebrahim Al Khalifa, en un comunicado de prensa.

Las confederaciones africana y asiática suman 101 votos en la elección presidencial de la FIFA. Por si fuera poco, antes, Gianni Infantino había asegurado el apoyo para su reelección del organismo rector del fútbol sudamericano (Conmebol), que aporta otros 10 votos.

Polémica reelección de Infantino

El gerente del fútbol mundial asumió la presidencia de la FIFA en 2016, a raíz del escándalo de corrupción que provocó la caída de su predecesor, Joseph Blatter. Posteriormente fue reelegido para el cargo en 2019 y 2023.

El suizo Joseph Blatter ha sido salpicado por el peor escándalo de corrupción el fútbol mundial. Sin embargo, sigue opinando sobre este deporte. Foto: getty images

Aunque los estatutos de la FIFA limitan a sus presidentes hasta tres mandatos en el cargo, Infantino puede presentarse a la reelección el próximo año después de que el organismo dictaminara que su primer mandato parcial, de 2016 a 2019, tras la destitución de Blatter, no contaba para el total.

El dirigente se ha visto envuelto en polémicas durante sus administraciones por sus estrechos vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial 2026 en diciembre pasado.

Sus movimientos por suelo norteamericano han tenido su efecto para que la potencia norteamericana sea anfitriona de varios torneos claves, como el nuevo Mundial de Clubes, la Copa América de 2024, el Mundial 2026 y posiblemente otra Copa América, además de diferentes torneos de la Concacaf.

Un grupo de defensa de los derechos humanos, FairSquare, presentó una queja formal ante la comisión de ética de la FIFA por considerar que el galardón dado a Trump vulnera las normas del organismo futbolístico sobre neutralidad política.

Infantino y saldos en positivo

Pese a las críticas, el dirigente italo-suizo ha registrado ingresos récord durante su mandato y se espera que el Mundial de este año genere unos 13.000 millones de dólares.

Bajo su gestión, FIFA ha incrementado de forma notable la financiación distribuida a las 211 asociaciones miembro a través de su Programa Forward, una iniciativa destinada al desarrollo del balompié.

En el ciclo 2027-2030, el órgano se ha comprometido a distribuir unos 2.700 millones de dólares a sus miembros, un aumento de ocho veces en comparación con hace 10 años.

Durante sus dos períodos de mandato, Gianni reinventó el Mundial de selecciones tras dar más cupos y ampliar a 48 participantes, más un curioso mini-torneo de repechaje.

Además, en la UEFA el sistema de competencia fue más autónomo, donde también se dieron más cupos para el Mundial de selecciones. A ello se agrega el nuevo Mundial de Clubes cada cuatro años, con 32 participantes de todo el mundo y campeones de Champions League y Copa Libertadores en una sola competencia.