Video: Golazo de Messi que puso una ventaja de tres goles para Inter Miami frente a Orlando City

En la noche de ayer sábado 2 de mayo, se tenía programado el Clásico del Sol de la Major League Soccer (MLS) donde se registró a Lionel Messi, como es costumbre, con un golazo.

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El Inter Miami, liderado por el 10 argentino, llegó en su momento a estar 3 goles adelante en el marcador sobre el Orlando City. Pese a la ventaja inicial del equipo de Florida, la reacción del conjunto rosado y negro permitió una de las remontadas más comentadas de la presente temporada.

Cronología del encuentro

El encuentro inició con un dominio marcado por parte de los dirigidos por Ángel Guillermo Hoyos. Apenas al minuto 4, el lateral Ian Fray abrió la cuenta para el equipo rosa.

La ventaja en el marcador se extendió rápidamente cuando el volante venezolano Telasco Segovia, tras una asistencia de Messi, anotó el segundo tanto.

Messi is magical. 🔮 pic.twitter.com/v2PlU1vLuX — Major League Soccer (@MLS) May 3, 2026

Lionel Messi aumentó la diferencia al 33′ con un remate de pierna izquierda que puso el 3 por 0 parcial, resultado que sugería una victoria clara para el Inter Miami en la Conferencia Este.

Sin embargo, la ventaja no fue definitiva. Seis minutos después del gol del argentino, Martín Ojeda descontó para el Orlando City, cerrando el primer tiempo con un 3 por 1.

En la segunda mitad, el nivel de Ojeda permitió que el equipo morado ganara terreno, logrando su triplete personal mediante la ejecución de un tiro penal a diez minutos del final.

From 3-0 down to winning 4-3. @OrlandoCitySC with one of the best comebacks you'll ever see vs. their rivals in Miami. 😤 pic.twitter.com/bZFDP0rWlj — Major League Soccer (@MLS) May 3, 2026

Finalmente, el delantero Tyrese Spicer anotó el cuarto gol para Orlando City, sentenciando una derrota para el Inter Miami tras haber tenido una superioridad de tres anotaciones en el primer tiempo.

Colombianos destacados

En el esquema de remontada planteado por el técnico Martín Perelman, la participación de los futbolistas colombianos resultó determinante.

Iván Angulo, ubicado en la banda derecha, y Eduard Atuesta, quien ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Luis Otávio, brindaron la solidez defensiva necesaria para contener los ataques del rival.

La estabilidad aportada por Angulo y Atuesta en la zona posterior permitió que el equipo local adelantara sus líneas y concretara la remontada en un partido donde Messi destacó individualmente con gol y asistencia.

Con este resultado, el Inter Miami deberá ajustar sus líneas defensivas para sus próximos compromisos fuera de casa. El siguiente sábado 9 de mayo, el equipo de Messi visitará al Toronto FC, mientras que el Orlando City buscará mantener su racha positiva cuando se enfrente al Montreal en condición de visitante.