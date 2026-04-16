Lionel Messi es demandado en Estados Unidos por insólito hecho: fraude, conspiración y otros cargos

Una empresa estadounidense demandó al astro argentino Lionel Messi y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la no participación de un partido amistoso en Estados Unidos el año pasado, indicó el bufete de abogados que representa a la compañía.

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La empresa VID Music Group, con sede en Miami, presentó una demanda con 10 cargos ante un tribunal del sur de Florida contra Lionel Messi, la AFA y un agente externo, informó en un comunicado la firma Patino & Associates.

Lionel Messi no jugó con Argentina el partido amistoso ante la selección Venezuela en octubre pasado en el Hard Rock Stadium de Miami, que fue organizado por la empresa demandante.

En la demanda se acusa a Messi de conspirar con el agente y la AFA para participar en conductas destinadas a persuadir a VID para que firmara contratos con la federación argentina “bajo falsos pretextos”, indicó de su lado The Athletic. También se le acusa de representación negligente y de interferencia ilícita en un contrato.

Concentración de la Selección Argentina: Lionel Scaloni junto a la estrella, Lionel Messi. Foto: Getty Images

Los cargos contra la AFA incluyen supuesta representación negligente y presuntos incumplimientos de contrato relacionados con el partido contra Venezuela, otro contra Puerto Rico, también en octubre, y un par de encuentros propuestos que habrían tenido lugar en Estados Unidos en junio de 2026.

Inasistencia de Messi que terminó en demanda

El partido contra la selección Venezuela, ganado 1-0 por la campeona del mundo, se disputó el pasado 10 de octubre en el Hard Rock Stadium, en plena fecha FIFA.

Pero como la MLS no interrumpió su campeonato en ese momento, Lionel Messi desistió de jugar por Argentina y lo hizo con el Inter Miami un día después en la victoria 4-0 sobre el Atlanta United, partido en el que marcó dos goles.

Dos días después sí jugó con la Albiceleste en la victoria 6-0 contra Puerto Rico, partido también organizado y promocionado por VID.

Impacto en la venta de entradas

La demanda alega que la ausencia de Lionel Messi ante la Vinotinto afectó directamente la asistencia y taquilla, que según VID fue de aproximadamente 15.000 personas, alrededor del 23 % de la capacidad del estadio.

También sostiene que los términos del acuerdo establecían que VID tenía derecho al 25 % del valor del contrato si Messi no se presentaba y afirma que la AFA incumplió el contrato al no pagar dicha cantidad.

La empresa asegura que en agosto fue contactada por un representante de la AFA sobre la posibilidad de organizar dos partidos amistosos en Estados Unidos y que posteriormente pagó a la federación argentina 7 millones de dólares por el derecho exclusivo a organizar y promocionar ambos encuentros.

En los documentos judiciales se incluye una carta de aceptación de los partidos de octubre firmada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

La empresa estadounidense también afirmó que parte del acuerdo estipulaba que Messi debía jugar al menos 30 minutos en ambos partidos, salvo en caso de lesión o enfermedad.

Su participación era “un elemento central del valor comercial del partido” y el “principal motor económico de los encuentros”, agregó.