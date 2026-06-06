Viral reacción de Messi viendo el triunfo de Argentina, sobre Honduras, desde el banco

Lionel Messi no jugó con Argentina, ante Honduras, debido a que se sigue recuperando de una lesión con la que llegó al combinado albiceleste desde su equipo, Inter Miami. Sin embargo, el astro vivió el triunfo 2-0 de su selección, desde el banco, este sábado en el estadio Kyle Field de Texas (Estados Unidos).

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De hecho, se hizo viral en redes la reacción de Lionel Messi al segundo gol de Argentina. Fue sobre los 54′ del segundo tiempo, gracias a un remate de Giuliano Simeone que desató la alegría en toda la delegación albiceleste.

Giuliano Simeone aumenta la ventaja para la Albiceleste.🇦🇷⚽️🔥 pic.twitter.com/CE77irAaSv — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 7, 2026

Antes, a los 37′ del primer tiempo, Lautaro Martínez había anotado el primer gol del encuentro en Texas. El toro cambió por gol un penal a favor de su equipo y encaminó lo que fue el triunfo de los actuales campeones del mundo.

Gol de Argentina



Lautaro Martínez desde el punto penal



Grave error del búho Meléndez hace un penal innecesario pic.twitter.com/dqU0ASg51w — honduras Liga Info (@HondurasLiga) June 7, 2026

Hay plena expectativa por lo que pueda ocurrir con Lionel Messi, pues con 38 años jugará su sexto mundial al servicio de Argentina, siendo campeón en 2022 y subcampeón en 2014.

“Leo viene bien. Se entrenó una parte con el grupo y eso es importante. Ya no está totalmente diferenciado. Incluso puede formar parte de alguno de los partidos, ya veremos si el de mañana o el otro. Está bastante mejor y eso nos da tranquilidad”, dijo el técnico Lionel Scaloni en declaraciones recogidas por TyC Sports.

Se trató del penúltimo amistoso de Argentina antes del debut en el Mundial 2026. El último será el próximo martes, 9 de junio, contra Islandia. Ya después, Scaloni pondrá todos sus esfuerzos en la venidera cita orbital.

¿A Messi le alcanzará pata jugar contra Islandia? Es un misterio que la prensa argentina toca con pinzas. Que Lio llegue bien al Mundial parece más importante que cualquier otra cosa.

“Con esta ausencia, hay que ver si suma minutos en el complemento o lo hará en el cruce con Islandia el martes próximo. Se sabe que en alguno de los dos encuentros tendrá su chance para llegar con rodaje a la competencia oficial”, señala el mismo medio referenciado.

¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026?

El martes, 16 de junio de 2026, contra Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City (Estados Unidos). Allí empezará la carrera por defender la estrella de campeón internacional.

Luego, la albiceleste se enfrentará contra Austria (22 de junio) y finalmente se verá cara a cara ante Jordania (27 de junio) cerrando la tercera jornada del grupo J.