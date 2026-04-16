Deportes

Messi abona terreno para su retiro: compró equipo en España y es oficial

La noticia ha causado todo tipo de comentarios. Messi ahora es propietario del Cornellà español.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
16 de abril de 2026, 1:52 p. m.
Lionel Messi, referente del fútbol mundial actual que compró al equipo Cornellà de España.
Lionel Messi, referente del fútbol mundial actual que compró al equipo Cornellà de España. Foto: AFP

La leyenda del fútbol Lionel Messi, todavía en activo en el Inter Miami, en Estados Unidos, se ha convertido en propietario del Cornellà, equipo de quinta división del área metropolitana de Barcelona, anunció este jueves el club español.

“Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, subrayó el Cornellà en el comunicado en el que anunció la operación.

Messi, de 38 años, completó la mayor parte de su carrera deportiva en el F.C. Barcelona, al que llegó de niño y del que se fue en 2021 para jugar dos temporadas en el PSG y a partir de 2023 en el Inter Miami.

Cornellà es una localidad de 92.000 habitantes pegada casi a Barcelona, en la que tiene su estadio el gran rival catalán del Barça, el RCE Espanyol.

La Unió Esportiva Cornellà fue fundada tal y como se conoce ahora en 1951 como resultado de la asociación de varios clubes de la zona, pero sus orígenes se remontan a 1923.

Durante sus primeros años, el club fue llamado FC Cables Eléctricos y pertenecía a la empresa que hoy es Pirelli y General Cable. En su mejor momento deportivo, estuvo en la categoría de bronce del fútbol español (2014-2021).

Por sus filas pasaron el defensa Jordi Alba, compañero de Messi en el Barça e Inter Miami, el actual guardameta de la selección española y del Arsenal, David Raya, y Gerard Martín, defensa en activo en el Barça.

CINCINNATI, OHIO - JULY 16: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF and teammate Jordi Alba #18 enter the pitch for the second half during the MLS match between FC Cincinnati and Inter Miami CF at TQL Stadium on July 16, 2025 in Cincinnati, Ohio. Jeff Dean/Getty Images/AFP (Photo by Jeff Dean / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jordi Alba (izq.) quien compartió con Messi en Barcelona e Inter Miami, perteneció al Cornellà. Foto: Getty Images via AFP

“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento”, explicó el club en su comunicado.

“El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, prosiguió.

*Con información de AFP

VER MÁS

MessiEspaña