Lo que comenzó como un homenaje monumental al campeón del mundo Lionel Messi terminó convertido en un problema de seguridad pública en India. Apenas cinco meses después de su inauguración, las autoridades de Bengala Occidental confirmaron que retirarán la gigantesca estatua del futbolista argentino instalada en la ciudad de Calcuta debido al riesgo de colapso que representa para los habitantes y vehículos que circulan por la zona.

La imponente escultura, de 21 metros de altura, había sido presentada oficialmente el 13 de diciembre de 2025 durante la denominada GOAT India Tour, una gira promocional de Messi por varias ciudades del país asiático.

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El monumento mostraba al capitán de la selección argentina levantando la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022, una imagen que se convirtió en símbolo del fervor que despierta el astro rosarino en millones de aficionados indios.

La estatua fue instalada en Lake Town, un sector residencial y comercial de Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental, sobre una transitada avenida de la ciudad.

Construida en fibra de vidrio y recubierta con pintura dorada, la obra buscaba convertirse en un atractivo turístico y en uno de los homenajes más grandes dedicados al futbolista argentino fuera de Sudamérica.

Aunque las autoridades no revelaron oficialmente el costo exacto de la estructura, medios locales indicaron que la inversión fue millonaria debido al tamaño del monumento y a las complejidades de su instalación.

Sin embargo, el proyecto comenzó a generar preocupación entre vecinos y funcionarios apenas meses después de su inauguración. Residentes del sector alertaron que la estructura se balanceaba peligrosamente cuando soplaban fuertes ráfagas de viento, especialmente durante los recientes cambios climáticos registrados en Calcuta. Tras varias inspecciones técnicas realizadas por ingenieros del gobierno regional, las autoridades concluyeron que la estatua era insegura y que existía el riesgo de que pudiera desplomarse sobre la vía pública.

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El legislador estatal de Bengala Occidental, Sharadwat Mukherjee, confirmó públicamente la decisión de desmontar la escultura y explicó que el problema principal es la inestabilidad estructural del monumento. “Hemos observado que la estatua se balancea con el viento”, declaró el funcionario a medios internacionales. Mukherjee también reconoció que el proceso de desmontaje será complejo debido al tamaño y peso de la estructura. “Retirarla resulta más fácil decirlo que hacerlo”, afirmó.

Mientras se organiza el operativo para retirarla, trabajadores municipales instalaron cuerdas y soportes alrededor de la figura para intentar estabilizarla temporalmente y evitar un accidente. Las imágenes de la gigantesca estatua dorada de Messi amarrada con sogas comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales y medios internacionales, generando sorpresa y todo tipo de comentarios entre fanáticos y usuarios de internet.

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La historia de esta escultura ya venía rodeada de polémica desde el día de su inauguración. Messi participó virtualmente en la ceremonia de presentación durante su visita a India en diciembre de 2025, un recorrido que causó verdadera locura entre los aficionados locales. Miles de personas compraron entradas para intentar ver al campeón mundial durante los eventos organizados en Calcuta, pero la experiencia terminó marcada por problemas de logística, desorganización y disturbios dentro del estadio Salt Lake.

La frustración de muchos asistentes derivó incluso en escenas violentas. Algunos fanáticos invadieron el campo, lanzaron botellas y destruyeron parte de las instalaciones del estadio después de no lograr ver de cerca al jugador argentino. La entonces ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, ofreció disculpas públicas a Messi y a los espectadores por la “mala gestión” del evento y anunció investigaciones sobre la organización.

Ahora, apenas cinco meses después, el gigantesco homenaje al capitán argentino enfrenta un final incierto. Las autoridades locales aún no han confirmado si la estatua será trasladada a otro lugar más seguro o si será desmontada definitivamente. Sharadwat Mukherjee aseguró que todas las opciones continúan sobre la mesa mientras avanzan las evaluaciones técnicas.