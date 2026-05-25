Pocos días quedan para el inicio de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Mucha expectativa hay de la cita orbital que se lleva a cabo cada cuatro años. El 11 de junio, exactamente, el balón rodará con el juego inaugural entre México y Sudáfrica.

Por estos días los seleccionados participantes están dando a conocer sus elegidos. Colombia lo hará este lunes, 25 de mayo; Brasil ya lo hizo y Argentina está pendiente.

Messi escogió a sus favoritos para ganar el Mundial 2026: advirtió posible sorpresa

Lionel Messi es demandado en Estados Unidos por insólito hecho: fraude, conspiración y otros cargos

Justamente de la vigente campeona mundial hay noticias; Lionel Messi en la noche del pasado domingo se resintió de una lesión muscular y salió de manera anticipada del campo en medio de un juego con Inter Miami.

El 10 se tocó la parte posterior de una de sus piernas, dando cuenta de que ahí era donde se le había presentado la molestia que lo sacó del juego que terminaron ganando ante Philadelphia por 6-4.

Primera parte de la lesión de Messi

En primera medida, ver a Leo salir ya prendió las alarmas en Argentina por pensarse que sería algo que le iba a implicar semanas de recuperación al astro sudamericano.

Luego de eso, un video que se difundió en el que se vio a Messi caminar hacia los vestuarios y sin hablar con nadie, también hacía más profunda la preocupación.

Lionel Messi salió del campo directo a los vestuarios. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Minutos después, Gastón Edul, periodista que está al pendiente de la selección argentina desde el Mundial de Qatar 2022, dio a conocer un primer parte médico de la lesión de la ‘Pulga’ que dejó una cierta calma en Argentina.

“Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial. No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando”, dictaminó.

A pesar de que no se hablara de una “lesión”, si se confirma que la zona mencionada es la afectada, se sabe que Leo deberá tener un cuidado mayúsculo, algún tipo de tratamiento y demás, para evitar incurrir en algo que lo pueda dejar fuera del Mundial por varios partidos.

⚠️🇦🇷 LIONEL MESSI SE TOCÓ EL POSTERIOR, PIDIÓ EL CAMBIO Y SE FUE AL VESTUARIO. pic.twitter.com/nlC4ux5Mhy — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 25, 2026

The moment Messi chose not to risk Argentina’s World Cup with Inter Miami tonight pic.twitter.com/9h0qmuMqgQ — J. 🇵🇸 (@Messilizer0) May 25, 2026

Yamal sufre por lo mismo

España confirmó en las últimas horas de este 25 de mayo su lista oficial para el Mundial 2026 con su estrella, Lamine Yamal, a bordo.

A pesar de que el atacante no juega ya hace varias semanas, el entrenador Luis de la Fuente confía en que podrá tener a su hombre más emblemático en el campeonato mundial.

Al igual que Messi, a Yamal lo agobió una lesión en la parte posterior de su pierna, más específicamente en el bíceps femoral, donde tuvo una rotura.

Lamine Yamal el día que sufrió su lesión con Barcelona. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esa situación llevó a que el 10 de España no pudiera rematar la temporada con Barcelona, se encuentre en un periodo de recuperación y se tema que no pueda jugar los primeros partidos de la Copa del Mundo.

Aunque su presencia no esté garantizada en buena parte de la fase de grupos, el DT de los ibéricos confía en que lo podrá tener en las rondas siguientes y por eso no lo dejó fuera de la lista de 26 donde no hay jugadores del Real Madrid.