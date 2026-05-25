España presentó su convocatoria oficial para el Mundial 2026: el Real Madrid no aportó

Por primera vez en la historia del fútbol, España acudirá a un Mundial sin jugadores del Real Madrid en la lista de convocados.

Luis de la Fuente, técnico de La Roja, se la jugó por una decisión que ya está generando polémica en la prensa deportiva de ese país. Opciones como el defensor Dean Huijsen, el lateral Dani Carvajal y el delantero Gonzalo García se quedaron por fuera de la lista.

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Esta es la convocatoria de España:

Porteros : Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona).

: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona). Defensas : Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen). Mediocampistas : Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Dani Olmo (Barcelona) y Gavi (Barcelona).

: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Dani Olmo (Barcelona) y Gavi (Barcelona). Delanteros: Nico Williams (Athletic Club), Álex Baena (Atlético de Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Yeremy Pino (Crystal Palace), Lamine Yamal (Barcelona) y Víctor Muñoz (Osasuna).

Luis de la Fuente dio explicaciones

Al seleccionador español le preguntaron sobre la ausencia de jugadores del Real Madrid y aseguró que no tiene nada que ver el club del que provengan, sino el rendimiento individual de cada convocado.

"Soy seleccionador y no miro la procedencia de los jugadores. Son jugadores de la selección, no miro un equipo u otro. No tengo ese localismo que puede tener un aficionado. Lo único que quiero es que estos futbolistas sientan el orgulloso de representar a la selección", dijo De la Fuente.

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España es uno de los candidatos para ganar el Mundial 2026, aunque el DT prefiere hablar con cautela al respecto. “Es tan sencillo, lo digo claramente, nos sentimos favoritos, sí, capaces de ganar el Mundial, sí, pero eso no garantiza nada. Hay otras selecciones que son tan candidatas como nosotros. Tenemos ilusión por pelear al máximo, pero en el fútbol puedes perder incluso siendo superior al rival. Pelearemos por todo, de eso que nadie dude”, apuntó.

En la lista hay jugadores que llegan tocados físicamente, como es el caso de Lamine Yamal, que no juega hace varias semanas con el Barcelona. “Si no hay contratiempos, podremos disponer de todos desde el primer partido. Estamos coordinados con los servicios médicos de los clubes”, explicó.

Luis de la Fuente hablando en rueda de prensa. Foto: AFP

“Se contará con ellos cuando consideremos oportunos. Reitero que vamos a contar con todos en el mejor momento y vamos a poder disfrutar de ellos en el torneo”, completó.

Por último mencionó las cualidades que tiene España para levantar su segunda Copa del Mundo. “Calidad, humanidad y competitividad. En eso somos un equipo muy poderoso. Hay más virtudes y cosas que hay que mejorar”, finalizó Luis de la Fuente.

España está sembrada en el grupo H del Mundial 2026 junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.