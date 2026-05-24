Contundente respuesta de James Rodríguez a los que critican su carrera: rompió el silencio tras varios años

James Rodríguez habló de varios temas y es tendencia por su serie documental en Netflix. La misma fue estrenada el pasado jueves, 21 de mayo de 2026, y ya ha causado todo tipo de reacciones entre la prensa y los aficionados.

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Una de las respuestas de James fue hacia las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera deportiva. Después de Brasil 2014, y con la llegada al Real Madrid, el 10 de la Selección Colombia fue foco mediático mundial y recibió reproches de la prensa por su rendimiento en el terreno de juego.

Incluso, a James le han dado palo hasta por su vida personal. Sin embargo, muy rara vez el jugador salió a aclarar algún tema, filtración, rumor o crítica, hasta hoy. Con el estreno de su serie documental, todo apunta a que va a dejar varios temas claros.

James Rodríguez: “Toda la resiliencia que uno tiene no es algo fácil”

James habló con la cuenta oficial de Netflix, previo al estreno de su serie documental, y cuando le preguntaron cómo afrontaba las críticas, el 10 de La Tricolor dejó una respuesta que muchos esperaban hace tiempo.

“Los que critican siguen con eso, pero es parte de un proceso y de lo que uno ha conseguido. Toda la resiliencia que uno tiene no es algo fácil, y toda la historia que se va a contar en esta serie creo que va ser lindo porque se va ver no solo lo que he ganado, sino todo lo malo que he pasado. Se va a ver más el ser humano; a veces la gente olvida eso, que uno en cualquier ámbito de la vida se puede equivocar. Se van a ver muchas cosas bacanas”, afirmó Rodríguez.

Entre las polémicas más recordadas de James Rodríguez están su poco tiempo de juego con Benítez y Zidane, en Real Madrid, la separación con Daniela Ospina, las lesiones y la cantidad de clubes por los que pasó luego de que dejara Bayern Múnich.

James Rodríguez con Zidane en Real Madrid. Foto: Getty Images

¿De qué equipo es hincha James Rodríguez en Colombia?

En medio de las cosas curiosas que reveló el 10 de la Selección Colombia, mencionó el equipo del que es hincha en el FPC. Ya se sabía hace tiempo que es el Deportes Tolima, pero afirmó que había otro que no podía decir.

“Como muchos saben, soy hincha del Tolima, pero hay otro equipo que si me gusta mucho, que no puedo decir cuál es”, sentenció James.