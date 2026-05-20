Lista de jugadores que ya se unieron a la Selección Colombia en Medellín: buscan cupo al Mundial

La lujosa sede deportiva de Atlético Nacional abrió sus puertas para recibir a la Selección Colombia en el campamento de trabajo rumbo al Mundial 2026.

Aunque Néstor Lorenzo todavía no puede contar con la mayoría de jugadores, pues están terminando sus compromisos profesionales, le madrugó a la Copa del Mundo con la presencia estelar de James Rodríguez.

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El volante cucuteño logró llegar a un acuerdo con Minnesota United para salir prematuramente y desde principios de esta semana aterrizó en la ciudad de Medellín.

Esta es la lista de jugadores que ya se encuentra bajo las órdenes de Lorenzo en la sede deportiva de Nacional:

James Rodríguez (Minnesota United)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

Camilo Vargas (Atlas)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Santiago Arias (Independiente)

El sábado viajan a Bogotá

Con el paso de los días se irán sumando más nombres, aunque la mayor parte de la convocatoria llegará a Bogotá para preparar el partido amistoso contra Costa Rica.

El cuerpo técnico de la Selección Colombia tiene programado su viaje a la capital para el próximo sábado, 23 de mayo, es decir, una semana antes del compromiso que ya tiene boletería totalmente agotada en el Estadio El Campín.

Una vez aterricen en Bogotá, se instalarán en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y allí estarán llevando a cabo nuevos entrenamientos a puerta cerrada.

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La próxima semana se incrementará este grupo de jugadores, pues las ligas europeas llegan a su final y los convocados serán liberados en los tiempos que establece el reglamento de la FIFA.

Los últimos en llegar serán Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, que tienen el compromiso de la final de la Conference League contra Rayo Vallecano. Ese partido se jugará el miércoles 27 de mayo, a las 2:00 de la tarde, en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania).

Su presencia en el amistoso contra Costa Rica está sujeta al estado físico y la evaluación que les haga el departamento médico.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz celebrando la Community Shield en Wembley Foto: The FA via Getty Images

Esperan por Luis Díaz

Luis Díaz es otro de los jugadores que no ha sido desafectado por su club. El Bayern Múnich disputa este sábado la final de la Copa de Alemania contra Stuttgart, partido en el que Lucho apunta a ser titular.

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En caso de ganar, la celebración del guajiro podría extenderse hasta el domingo y apenas el lunes empezará a alistar maletas.

Lucho es la máxima figura de la Selección Colombia para este Mundial, pues su presente en el Bayern lo ha convertido en serio candidato a la nominación para el Balón de Oro.