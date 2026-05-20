Agoniza récord histórico de Colombia en el Giro de Italia 2026: Ecuador se puso a tiro

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) levantó los brazos por tercera ocasión en el Giro de Italia 2026, al conquistar la undécima etapa, este miércoles en Chiavari, tras una escapada de largo aliento junto al español Enric Mas (Movistar Team).

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Narváez se puso a tiro de romper el récord de Fernando Gaviria, quien es el corredor sudamericano que más victorias de etapa tiene en una misma edición del Giro.

Cabe recordar que Gaviria ganó cuatro fracciones en la edición de 2017, es decir, solo una por encima de las tres que ha ganado Narváez este año.

El problema es que al corredor ecuatoriano le quedan diez etapas por delante para seguir ganando y, de ese modo, quitarle a Colombia una de las marcas históricas en las grandes vueltas del ciclismo mundial.

Así fue la tercera victoria de Jhonatan Narváez

Jhonatan Narváez, que ya había ganado la cuarta etapa y la octava etapa de este Giro, repitió nuevamente en la undécima fracción del recorrido hasta Roma.

Narváez y Mas se descolgaron del resto de su grupo en la última de las cuatro subidas del día para entablar un apasionante duelo.

Consciente de que era el más rápido al esprint, el ecuatoriano esperó su momento pegado a la rueda de Mas en cuanto la carretera se empinaba, sin darle un solo relevo.

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El español, por su parte, se vio obligado a colaborar en el tramo llano que conducía a la meta para no permitir que el primer grupo perseguidor, formado por Chris Harper, Aleksandr Vlasov y Diego Ulissi, les diera cacería.

Ante una ecuación sin solución, Mas aún intentó soltar a su rival en un pequeño repecho a 4 km de la llegada, y luego, dos kilómetros más adelante, en el centro de la localidad.

“Sabía que él era el más rápido. Era un escenario imposible para mí”, constató después de haber sido batido irremediablemente al esprint por Narváez, que lo adelantó pegado a las vallas.

Giro de Italia 2026 — Etapa 11

“Enric era más fuerte que yo en las subidas. Sabía que tenía que jugar mi propio juego. Me acordaba de un libro que decía: ‘Si no es tu juego, haz tu propio juego. Michael Phelps no hace carrera a pie, es un especialista de la piscina, ¿no?’”, explicó el campeón de Ecuador durante la entrevista protocolaria.

Narváez integró la escapada desde muy temprano, a 82 kilómetros de meta. “En la reunión previa dijimos que había que estar en la escapada. Y luego dejamos marcharse al primer grupo, después al segundo. Tras dos horas de carrera sin aflojar, decidí ir yo mismo a por la escapada. Fue un día muy duro”, explicó.

*Con información de la AFP.