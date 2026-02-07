Ciclismo

Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria dejaron milimétrica definición en el Tour de Omán: líder colombiano

De la vibrante definición pedal a pedal, entre Molano y Gaviria, salió el primer líder del Tour de Omán.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

7 de febrero de 2026, 2:27 p. m.
Vibrante definición entre Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria en el Tour de Omán 2026.
Vibrante definición entre Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria en el Tour de Omán 2026. Foto: Izq: Getty Images / Der: X - @tourofoman

Este sábado, 7 de febrero de 2026, se llevó a cabo la primera etapa del Tour de Omán. Fue un recorrido de 171 kilómetros, con llegada en sprint que tuvo a dos colombianos como protagonistas: Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) y Fernando Gaviria (Caja Rural).

La emocionante definición en sprint dejó una imagen destacada para el ciclismo colombiano: Molano y Gaviria, dos de los mejores en llegadas de alta velocidad, se posicionaron en su bicicleta y dieron todo para cruzar primeros.

Al final, fue Molano el que le ganó el pulso a Gaviria y se quedó con la victoria de etapa en este Tour de Omán 2026.

Einer Rubio (Movistar), Nairo Quintana (Movistar) y Diego Pescador (Movistar) también hacen presencia colombiana en esta edición 2026 del Tour de Omán, misma que va hasta el próximo miércoles 11 de febrero.

Ciclismo

¿Por qué Nairo Quintana no está en los Nacionales de Ruta? Se confirmó la verdadera razón

Ciclismo

Reconocida ciclista colombiana fue suspendida por la UCI por fallar en las pruebas antidopaje

Ciclismo

Egan Bernal perdió y le quitaron el trono: definido el nuevo campeón nacional contrarreloj

Ciclismo

Qué canal transmite los Nacionales de Ruta 2026: programación y horarios confirmados

Ciclismo

Egan Bernal encabeza el listado de figuras para los Campeonatos Nacionales de Ruta en Cundinamarca

Ciclismo

Primer podio de Sergio Higuita en 2026: trepó en la clasificación del AlUla Tour y así acabó la carrera

Ciclismo

Sergio Higuita se luce en AlUla Tour: Tercero en la general e ilusiona con el primer triunfo de la temporada

Ciclismo

Así van Santiago Buitrago y Sebastián Molano tras la tercera etapa del Tour Down Under: Welsford fue el ganador

Ciclismo

Clasificación general del Tour Down Under 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 3

Ciclismo

Santiago Buitrago sube como espuma: clasificación general del Tour Down Under, tras la etapa 2

Así las cosas, los corredores se preparan para la segunda salida del Tour de Omán. Será el domingo 8 de febrero de 2026, con arranque en Al Rustaq Fort y llegada en Yitti Hills. Serán un total de 191.5 kilómetros de recorrido, con algunas inclinaciones en varios tramos.

Tras su victoria este sábado, Juan Sebastián Molano se viste como líder de la carrera. Otro distintivo más para el boyacense de 31 años.

Juan Sebastián Molano, ganador de la primera etapa en el Tour de Omán 2026.
Juan Sebastián Molano, ganador de la primera etapa en el Tour de Omán 2026. Foto: Tomada de X - @tourofoman

Clasificación de la primera etapa en el Tour de Omán

  1. Juan Sebastián Molano (COL) - UAE Emirates - 4:24:54
  2. Fernando Gaviria (COL) - Caja Rural-RGA - m.t.
  3. Gerben Thijssen (BEL) - Alpecin-Premier Tech - m.t.
  4. Erlend Blikra (NOR) - Uno-X Mobility - m.t.
  5. Amaury Capiot (BEL) - Jayco-AlUla - m.t.
  6. Rick Pluimers (NED) - Tudor Pro Cycling - m.t.
  7. Madis Mihkels (EST) - EF Education-EasyPost - m.t.
  8. Iván García Cortina (ESP) - Movistar - m.t.
  9. Bryan Coquard (FRA) - Cofidis - m.t.
  10. Steffen De Schuyteneer (BEL) - Lotto-Intermarché - m.t.

(...)

48 Einer Rubio (COL) - Movistar - m.t.

50 Nairo Quintana (COL) - Movistar - m.t.

52 Diego Pescador (COL) - Movistar - m.t.

Clasificación general en el Tour de Omán tras la etapa 1: así van los colombianos

  1. Juan Sebastián Molano (COL) - UAE Emirates - 4:24:44
  2. Fernando Gaviria (COL) - Caja Rural-RGA - a 0:04
  3. Patryk Goszczurny (POL) - Visma-Lease a Bike - a 0:04
  4. Gerben Thijssen (BEL) - Alpecin-Premier Tech - a 0:06
  5. Alex Díaz (ESP) - Caja Rural-RGA - a 0:07
  6. José Luis Faura (ESP) - Burgos-Burpellet-BH - a 0:07
  7. Erlend Blikra (NOR) - Uno-X Mobility - a 0:10
  8. Amaury Capiot (BEL) - Jayco-AlUla - a 0:10
  9. Rick Pluimers (NED) - Tudor Pro Cycling - a 0:10
  10. Madis Mihkels (EST) - EF Education-EasyPost - a 0:10

(...)

50 Einer Rubio (COL) - Movistar - a 0:10

52 Nairo Quintana (COL) - Movistar - a 0:10

54 Diego Pescador (COL) - Movistar - a 0:10

Más de Ciclismo

Vibrante definición entre Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria en el Tour de Omán 2026.

Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria dejaron milimétrica definición en el Tour de Omán: líder colombiano

Nairo Quintana vuelve al ruedo en el Tour de Omán, junto a cuatro colombianos.

¿Por qué Nairo Quintana no está en los Nacionales de Ruta? Se confirmó la verdadera razón

Martha Bayona ganó oro en la prueba de keirin

Reconocida ciclista colombiana fue suspendida por la UCI por fallar en las pruebas antidopaje

VALLADOLID, SPAIN - SEPTEMBER 11: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers crosses the finish line during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 18 a 12.2km individual time trial stage from Valladolid to Valladolid / Stage shortened for safety reasons / #UCIWT / on September 11, 2025 in Valladolid, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Egan Bernal perdió y le quitaron el trono: definido el nuevo campeón nacional contrarreloj

Egan Bernal busca la defensa del título en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026.

Qué canal transmite los Nacionales de Ruta 2026: programación y horarios confirmados

ACQUI TERME, ITALY - OCTOBER 09: (L-R) Filippo Ganna of Italy and Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers compete during the 109th Gran Piemonte 2025 a 179km one day race from Dogliani to Acqui Terme on October 09, 2025 in Acqui Terme, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Egan Bernal encabeza el listado de figuras para los Campeonatos Nacionales de Ruta en Cundinamarca

Sergio Higuita recibió premio por ser parte del podio en el AlUla Tour 2026.

Primer podio de Sergio Higuita en 2026: trepó en la clasificación del AlUla Tour y así acabó la carrera

Sergio Higuita, ciclista colombiano.

Sergio Higuita se luce en AlUla Tour: Tercero en la general e ilusiona con el primer triunfo de la temporada

Sergio Higuita atacó en la montaña de la etapa 3 del AlUla Tour

Sergio Higuita da su primer recital de 2026 en el AlUla Tour: brincó al top 3 de la clasificación general

TUNJA, COLOMBIA - FEBRUARY 04: A general view of Egan Bernal of Colombia, Hugo Rodriguez of Colombia, Brandon Rivera of Colombia, Dario Gomez German of Colombia, Jhonatan Restrepo of Colombia, Juan Diego Alba of Colombia and Team Colombia during the 4th Tour Colombia 2024 - Team Presentation on February 04, 2024 in Tunja, Colombia. (Photo by Maximiliano Blanco/Getty Images)

Nuevo caso de dopaje en el ciclismo colombiano: la UCI lo suspendió y no podrá competir en 2026

Noticias Destacadas