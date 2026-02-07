Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria dejaron milimétrica definición en el Tour de Omán: líder colombiano

Este sábado, 7 de febrero de 2026, se llevó a cabo la primera etapa del Tour de Omán. Fue un recorrido de 171 kilómetros, con llegada en sprint que tuvo a dos colombianos como protagonistas: Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) y Fernando Gaviria (Caja Rural).

La emocionante definición en sprint dejó una imagen destacada para el ciclismo colombiano: Molano y Gaviria, dos de los mejores en llegadas de alta velocidad, se posicionaron en su bicicleta y dieron todo para cruzar primeros.

Al final, fue Molano el que le ganó el pulso a Gaviria y se quedó con la victoria de etapa en este Tour de Omán 2026.

Sebastian Molano wins the first stage of Tour of Oman! Colombian 1-2 with Gaviria 2nd #TourofOman2026https://t.co/Y00joipQwQ pic.twitter.com/eIunwAdBHp — Eemeli (@LosBrolin) February 7, 2026

Einer Rubio (Movistar), Nairo Quintana (Movistar) y Diego Pescador (Movistar) también hacen presencia colombiana en esta edición 2026 del Tour de Omán, misma que va hasta el próximo miércoles 11 de febrero.

Así las cosas, los corredores se preparan para la segunda salida del Tour de Omán. Será el domingo 8 de febrero de 2026, con arranque en Al Rustaq Fort y llegada en Yitti Hills. Serán un total de 191.5 kilómetros de recorrido, con algunas inclinaciones en varios tramos.

Tras su victoria este sábado, Juan Sebastián Molano se viste como líder de la carrera. Otro distintivo más para el boyacense de 31 años.

Juan Sebastián Molano, ganador de la primera etapa en el Tour de Omán 2026. Foto: Tomada de X - @tourofoman

Clasificación de la primera etapa en el Tour de Omán

Juan Sebastián Molano (COL) - UAE Emirates - 4:24:54 Fernando Gaviria (COL) - Caja Rural-RGA - m.t. Gerben Thijssen (BEL) - Alpecin-Premier Tech - m.t. Erlend Blikra (NOR) - Uno-X Mobility - m.t. Amaury Capiot (BEL) - Jayco-AlUla - m.t. Rick Pluimers (NED) - Tudor Pro Cycling - m.t. Madis Mihkels (EST) - EF Education-EasyPost - m.t. Iván García Cortina (ESP) - Movistar - m.t. Bryan Coquard (FRA) - Cofidis - m.t. Steffen De Schuyteneer (BEL) - Lotto-Intermarché - m.t.

(...)

48 Einer Rubio (COL) - Movistar - m.t.

50 Nairo Quintana (COL) - Movistar - m.t.

52 Diego Pescador (COL) - Movistar - m.t.

Clasificación general en el Tour de Omán tras la etapa 1: así van los colombianos

Juan Sebastián Molano (COL) - UAE Emirates - 4:24:44 Fernando Gaviria (COL) - Caja Rural-RGA - a 0:04 Patryk Goszczurny (POL) - Visma-Lease a Bike - a 0:04 Gerben Thijssen (BEL) - Alpecin-Premier Tech - a 0:06 Alex Díaz (ESP) - Caja Rural-RGA - a 0:07 José Luis Faura (ESP) - Burgos-Burpellet-BH - a 0:07 Erlend Blikra (NOR) - Uno-X Mobility - a 0:10 Amaury Capiot (BEL) - Jayco-AlUla - a 0:10 Rick Pluimers (NED) - Tudor Pro Cycling - a 0:10 Madis Mihkels (EST) - EF Education-EasyPost - a 0:10

(...)

50 Einer Rubio (COL) - Movistar - a 0:10

52 Nairo Quintana (COL) - Movistar - a 0:10

54 Diego Pescador (COL) - Movistar - a 0:10