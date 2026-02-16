Clasificación general del UAE Tour 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 1

Este lunes, 16 de febrero, arrancó una nueva edición del UAE Tour con la participación de cuatro colombianos en total. Nairo Quintana (Movistar Team) lidera la delegación nacional acompañado por Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), Harold Tejada (Astana) y Sergio Higuita (Astana).

La primera etapa estuvo marcada por los fuertes vientos y un final accidentado en el que Isaac del Toro (UAE Team Emirates) salió victorioso.

La organización del UAE Tour tuvo que recortar el recorrido de la etapa por seguridad de los corredores. “Debido al fuerte viento, los ciclistas no podrán utilizar la ciclovía Tel Morreb y la carrera de hoy se acortará a 118 kilómetros”, indicaron en un comunicado oficial.

Este cambio sustancial afectó los planes de los velocistas. El grupo principal se mantuvo compacto hasta el último kilómetro, cuando todo se salió de control a favor del ciclista mexicano y la estrategia diseñada en compañía de Molano.

Due to the strong wind, the riders will not be riding the Tel Morreb cycletrack, and today’s race will be shortened#UAETour #UAETour2026



—



حرصاً على سلامة الدراجين، ونظراً للرياح القوية، قررت إدارة #طواف_الإمارات اختصار مسار المرحلة الأولى (مرحلة بن حمودة) ليصبح 118 pic.twitter.com/0VsS9t6VJt — UAE Tour presented by AD Ports Group (@uae_tour) February 16, 2026

Victoria para Isaac del Toro

La formación del UAE Team Emirates se mantuvo en cabeza del pelotón y comandó el paso por las glorietas donde el grupo se alargó. El desenlace de la etapa 1 estuvo marcado por la caída del italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), principal favorito a la victoria y la camiseta de los puntos.

Cuando todo parecía encaminado hacia el esprint, Isaac del Toro salió desde atrás y dejó regados a todos los velocistas.

El mexicano apretó los dientes en los últimos cien metros y levantó los brazos como ganador de la jornada inaugural. Del Toro es favorito para quedarse con el título del UAE Tour, aunque todavía falta toda la semana por disputar.

“Solo vi la oportunidad y trabajé por ella”, dijo ante los medios oficiales de la carrera. “Es increíble, muy loco. Honestamente no se como, pero solo tuve la oportunidad y fui a tope”, agregó.

La segunda etapa, programada para este martes 17 de febrero, será una contrarreloj individual en la que Isaac del Toro parte como principal candidato. La idea del mexicano es seguir sacando tiempo y encaminar de una vez un nuevo título para su carrera profesional.

Isaac del Toro aprovechó la situación para conseguir su primera victoria en el UAE Tour 2026 Foto: Getty Images

Clasificación general - UAE Tour 2026 (etapa 1)

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) - 2:30:46

2. Cees Bol (Decathlon CGA CGM), a 4″

3. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), a 6″

4. Jonathan Milan (Lidl-Trek), a 7″

5. Ben Tulett (Visma Lease a Bike), a 8″

6. Lennert van Eetvelt (Lotto Intermarché), a 9″

7. Matteo Malucelli (Astana), a 10″

8. Alessandro Romele (Astana), a 10″

9. Ilan van Wilder (Soudal-Quickstep), a 10″

10. Riley Pickrell (Modern Adventure), a 10″

...

22. Harold Tejada (Astana), a 10″

27. Nairo Quintana (Movistar Team), a 10″

40. Sergio Higuita (Astana), a 10″

65. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), a 10″