Ciclismo

Podio para Daniel Martínez: ni caída lo sacó del top 3 de la clasificación en París-Niza

Jonas Vingegaard aumentó su diferencia para ser campeón en la etapa 8. El colombiano dio muestra de hombría al sufrir caída, pero recuperarse para llegar al final de la carrera.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

15 de marzo de 2026, 12:24 p. m.
Daniel Felipe Martínez saludándose con Jonas Vingegaard, campeón de la París-Niza 2026
Daniel Felipe Martínez saludándose con Jonas Vingegaard, campeón de la París-Niza 2026 Foto: Getty Images

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se ha proclamado vencedor de la 84ª edición de la París-Niza después de defender este domingo su renta en la general en la octava y última etapa, de 129,2 kilómetros con salida y meta en Niza y en la que ha logrado imponerse el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorious).

Un año después de su abandonar la ‘Carrera hacia el Sol’ por una dura caída, Vingegaard pudo resarcirse conquistando por primera vez la ronda francesa al aumentar de 3:22 a 4:23 su ventaja sobre el colombiano Dani Martínez (Red Bull-Bora-Hansgrohe), la mayor registrada entre el ganador y el subcampeón de la París-Niza desde 1939 y la cuarta mayor en la historia de la carrera.

Así quedó el podio de la edición 84 de la París-Niza 2026
Así quedó el podio de la edición 84 de la París-Niza 2026 Foto: Getty Images

Así, el sudamericano que tuvo que conformarse con la segunda plaza; el alemán Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), a 6:07, completó el podio en el estadio Allianz Riviera. Los españoles Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG), a 9:09, e Ion Izagirre (Cofidis), 9:19, acabaron en el ‘Top 10’, sexto y séptimo, respectivamente.

Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step), Benjamin Thomas (Cofidis), Matteo Trentin (Tudor), Alexandre Delettre (TotalEnergies) y Tim Marsman (Alpecin-Premier Tech) protagonizaron en el kilómetro 9 la primera escapada del día, que nunca llegó a superar el 1:15 de renta y que fue perdiendo fuelle mientras se acercaba a la Col de la Porte.

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Los fugados fueron neutralizados antes del ascenso, y el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) tomó el relevo para marcharse por delante de Marc Soler, alcanzado por el pelotón en el descenso. El galo inició la subida a la Côte de Châteauneuf-Villevieille con una ventaja de 45 segundos, con el INEOS Grenadiers trabajando.

En la subida, Dani Martínez sufrió una caída provocada por un compañero y se reincorporó a la carrera con una desventaja de 1:30 con sus rivales en la general. Delante, INEOS Grenadiers y Visma-Lease a Bike no bajaron el ritmo y atraparon a Paret-Peintre antes del último ascenso.

El belga Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike) tiró con fuerza para lanzar el ataque de Vingegaard a 21 kilómetros de la meta. Sin embargo, Lenny Martínez consiguió mantenerse a rueda del danés hasta la cima, a 18,5 kilómetros de meta). Colaboraron hasta el último kilómetro, cuando el francés preparó su golpe final para adjudicarse el triunfo parcial.

De aplaudir lo de Martínez

El poderío de Vingegaard con respecto a sus rivales era absoluto, pero ni Daniel Martínez, ni Harold Tejada se dejaron amilanar y cada uno tocó el podio en Francia.

Quien porta los colores del Red Bull-Bora lo hizo este domingo, subiéndose al segundo lugar de la clasificación general. Tejada había hecho la su trabajo el viernes, cuando celebro como primero el triunfo de etapa.

Harold Tejada, del XDS Astana, quien ganó la etapa 6 de la París-Niza en 2026
Harold Tejada, del XDS Astana, quien ganó la etapa 6 de la París-Niza en 2026 Foto: AFP
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Clasificación general final París-Niza 2026

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 25:25:11

2. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 4:23

3. Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) a 6:07

4. Kévin Vauquelin (FRA/Ineos Grenadiers) a 6:24

5. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 7:31

6. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 9:09

7. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) a 9:19

8. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 10:23

9. Alex Baudin (FRA/EF Education-EasyPost) a 10:33

10. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 11:40

*Con información de EuropaPress.