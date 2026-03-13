El nuevo y particular apodo que la París-Niza le colocó a Harold Tejada tras su brillante victoria de etapa

Muy feliz y envuelto en felicidad se dejó ver el ciclista huilense Harold Tejada al cruzar la meta en la sexta etapa de la París-Niza. El pedalista del XDS Astana Team dio un recital de velocidad y triunfó en solitario, siendo la primera gran victoria de un escarabajo en Europa en la temporada.

Fue un trazado de 179.3 kilómetros y Harold Tejada pudo alzar los brazos y dar una alegría máxima al país. Otra vez, Colombia se coloca en el mapa del ciclismo mundial en una competencia importante del World Tour antes de las tres grandes del año. El huilense da un golpe de confianza en el XDS Astana y le da una victoria de etapa más que merecida.

Harold Tejada lo describió como un triunfo de “mucha paciencia y perseverancia”. Y es que la victoria toma más relevancia luego de batir, por ejemplo, a grandes fenómenos de este deporte como el danés Jonas Vingegaard.

Harold Tejada celebra mientras cruza la línea de meta en la etapa 6 de la París-Niza 2026. Foto: París-Niza

“Gracias a Dios, a mi familia, a todo el equipo y a mis compañeros. Ganar a Jonas [Vingegaard], a Dani [Felipe Martínez], que también nos está representando muy bien como Colombia, me emociona mucho. Pregunté por la radio, me dijeron que gané y me dio tiempo a alzar los brazos”, describió el pedalista de 28 años de edad sobre su más reciente triunfo.

El nuevo apodo para Harold Tejada

Apenas se consumó la victoria en la sexta etapa, Harold Tejada fue elogiado por la organización de la París-Niza. Hubo revuelo en las redes sociales y se conoció un particular apodo que le colocaron al ciclista huilense.

El trino ya acumula cerca de 20 mil reproducciones, pues se ve a Harold Tejada pasando la meta y celebrando con mucha alegría en su rostro. En el copy, la París-Niza lo llama ‘HarGOLD Tejada’, haciendo énfasis a la palabra oro en inglés.

Cabe recordar que Tejada ganó con seis segundos de ventaja sobre el francés Dorion Godon, que encabezó el grupo principal de velocistas. Harold tuvo tiempo para alzar los brazos y pasar la meta con algo de comodidad.

“Estoy muy agradecido con mis compañeros porque tuve muchos problemas con mi bicicleta”, añadió Tejada tras cruzar la meta.

También destacó el apoyo de su director en el Astana, el excorredor kazajo Alexander Vinokourov, recordado por quitarle la medalla de oro a Rigoberto Urán en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Me aconsejó estar listo para atacar en la subida y seguir en el descenso, y eso fue exactamente lo que hice”, reveló el ciclista huilense, que afina detalles para las grandes.