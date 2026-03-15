No se dio el término esperado de la París-Niza para Daniel Felipe Martínez. Quien luchaba por arrebatarle el título al danés, Jonas Vingegaard, sufrió una caída que lo mermó en el trazado disputado en Niza.

Fue la misma carrera la que dio cuenta de la gravedad de lo vivido por el del Red Bull-BORA-hansgrohe. A través de redes sociales pusieron la descripción de lo ocurrido, junto al doloroso video.

“¡Caída de Daniel Felipe Martínez! El ciclista, segundo en la clasificación general, se cae en la subida de la Côte de Châteauneuf-Villevieille tras ser obstaculizado por un compañero de equipo. Vuelve a subirse a la bicicleta, pero ha perdido algo de tiempo", relataron.

¡No, Dani! 😮



El colombiano fue embestido por uno de sus compañeros del RBH y sufrió una dura caída. 🙏



Afortunadamente pudo levantarse y volver a la ruta. ✊ pic.twitter.com/iotNebjTBY — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) March 15, 2026

En su momento se creyó que el colombiano no podría continuar encima de su bicicleta. Sus muestras de dolor, así como incapacidad por reintregarse rápidamente hicieron pensar que allí acabaría la París-Niza 2026.

Por fortuna, y tras la intervención rápida de los servicios médicos, el cafetero pudo seguir en pie de lucha para recortar tiempo al favorito, Vingegaard.

Daniel Martínez y Jonas Vingegaard libraron batalla en la etapa 4 de la París-Niza 2026 Foto: AFP

A la meta llegó el eurpeo como primero, mientras que Dani Martínez fue segundo de la clásica después de ocho días a más de 4 minutos.

Dicha respuesta del colombiano tras caerse en uno de los días más importantes es de aplaudir, pues con dolor y molestia por lo vivido a 50 km de la meta, se repuso para no soltar el segundo cajón del podio.

Clasificación general final París-Niza 2026

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 25:25:11

2. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 4:23

3. Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) a 6:07

4. Kévin Vauquelin (FRA/Ineos Grenadiers) a 6:24

5. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 7:31

6. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 9:09

7. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) a 9:19

8. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 10:23

9. Alex Baudin (FRA/EF Education-EasyPost) a 10:33

10. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 11:40

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Tejada se hizo al top 3 de la etapa 8

Si bien los focos principales de la competencia se los llevaba para Colombia el máx experimentado, Harold Tejada de manera silenciosa se hizo sentir durante el viernes, sábado y este domingo que acabó como tercero de la fracción.

Dándole la pelea a los favoritos apareció el de Pitalito, Huila. A solo 14′ pasó de Lenny Martinez, ganador del día y de Jonas Vingegaard, segundo.

Harold Tejada (izq.) durante la París-Niza 2026. Foto: XDS Astana Team

Quien porta los colores del XDS-Astana, el pasado viernes había ganado en solitario, siendo este el segundo triunfo de su historia deportiva.

Este domingo, con el tercer lugar que hizo en la etapa 8 se volvió a meter entre los 10 mejores. Su tiempo final fue de unas 25 horas con 36.

El nuevo y particular apodo que la París-Niza le colocó a Harold Tejada tras su brillante victoria de etapa

1. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) - 3:07:01

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - m.t.

3. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 0:14

4. Kévin Vauquelin (FRA/Ineos Grenadiers) a 0:14

5. Alex Baudin (FRA/EF Education-EasyPost) a 0:14

6. Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) a 0:14

7. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) a 0:14

8. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 0:14

9. Nicolas Vinokurov (KAZ/XDS-Astana) a 0:44

10. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 0:44