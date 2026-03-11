Día maravilloso para Colombia en el ciclismo de Europa gracias a Daniel Felipe Martínez. Durante la exigente etapa montañosa de este miércoles, el pedalista nacional le dio la pelea al gran favorito, Jonas Vingegaard.

A falta de un kilómetro, el danés apretó el paso y dejó relegado al cafetero, pero de igual forma el trabajo realizado por el del Reb-Bull Bora fue magistral. Después de cuatro horas y situaciones climáticas complicadas, pasó como segundo del día.

EL ÚLTIMO SUPERVIVIENTE.



Jonas Vingegaard sale vencedor absoluto de un día decisivo por la lluvia, saboreando la victoria medio año después y vistiéndose de líder tras el abandono de Ayuso.



Exhausto por lo hecho, en un costado de la meta se le vio al cafetero que era asistido por los colaboradores del equipo, quienes lo abrigaron y lo cuidaron del frío para lo que serán los próximos días.

A dicha clásica europea aún le quedan cuatro jornadas, empezando por la de este jueves, que será una donde habrá montaña con tres puertos hacia el final del trazado categorizados como dos de segunda y uno de primera.

Hay que decir que la escalada del día no solo le significó el segundo lugar de la etapa a Martínez, sino también pasar de ser noveno a segundo en la clasificación general, con una diferencia de 52 segundos con respecto a Vingegaard.

De cara a los próximos días, Daniel Felipe es el único que tiene posibilidades de quitarle el primer lugar al danés. Los demás competidores del gran líder llegan a más de tres minutos, ya sin posibilidades de luchar por el título en Francia.

Clasificación de la etapa 4 en la París-Niza 2026

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 4:16:12

2. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 0:41

3. Tim van Dijke (NED/Red Bull-Bora) a 0:45

4. Mick Van Dijke (NED/Red Bull-Bora) a 1:42

5. Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) a 2:54

6. Kévin Vauquelin (FRA/Ineos Grenadiers) a 3:38

7. Lenny Martínez (FRA/Bahrain-Victorious) a 4:02

8. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ United) a 4:20

9. Jensen Plowright (AUS/Alpecin-Premier Tech) a 4:55

10. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) 5:07

Clasificación general:

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 12:53:15

2. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 0:52

3. Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) a 3:20

4. Kévin Vauquelin (FRA/Ineos Grenadiers) a 3:39

5. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ United) 5:02

6. Lenny Martínez (FRA/Bahrain-Victorious) a 5:07

7. Tim van Dijke (NED/Red Bull-Bora) a 5:33

8. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 5:45

9. Jensen Plowright (AUS/Alpecin-Premier Tech) a 6:27

10. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) a 6:32

Días claves para Dani Martínez

Daniel Felipe, si tiene las fuerzas suficientes, seguramente buscará hacerle el daño a Jonas Vingegaard en la séptima y octava etapa de la París-Niza.

Estos dos días mencionados son las jornadas cumbre de la competencia. Ambos trazados tienen pendientes fuertes y exigentes, que retarán las piernas del líder y su perseguidor. Si Dani logra tener la consistencia necesaria, con un ataque podría recortar la diferencia que lo aleja del europeo.

En la etapa 7 (sábado 14 de marzo), entre Niza y Auron, habrá 138.7 km con una llegada de primera categoría del 7.0 %.

El día decisivo, que será el próximo domingo, 15 de marzo, también cuenta con tres exigencias a lo largo de los 129.2 km planteados. Todas las subidas serán de primera categoría.