Ciclismo

Qué canal transmite la París-Niza 2026: lista oficial de colombianos y favoritos al título

Jonas Vingegaard parte como el principal candidato, aunque hay varias estrellas que pueden dañarle el caminado.

Redacción Ciclismo
7 de marzo de 2026, 12:44 p. m.
Daniel Felipe Martínez enfrentará a Jonas Vingegaard en la París-Niza 2026
Daniel Felipe Martínez enfrentará a Jonas Vingegaard en la París-Niza 2026

Este domingo, 8 de marzo, se disputará la etapa inaugural de la París-Niza 2026, una de las clásicas más importantes del calendario World Tour y puntapié inicial hacia lo que será el Tour de Francia.

El danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) es el principal favorito al título, aunque debe tener en cuenta a corredores peligrosos como Oscar Onley (Ineos Grenadiers), Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Juan Ayuso (Lidl-Trek), Lenny Martínez (Bahrain Victorious) y David Gaudu (Groupama-FDJ).

“Es mi primera carrera del año, así que siempre hay cierta incertidumbre sobre mi estado de forma. He tenido un buen invierno y he trabajado bien en los entrenamientos. Pero los demás ya han competido. Ellos saben mejor dónde están realmente”, dijo Vingegaard.

Vingegaard quiere revancha después de haberse caído el año pasado, situación que lo privó de levantar el título. “Después de ese accidente, me enfermé, lo que me obligó a cambiar un poco mis planes. Pero no fue un gran revés. Mi entrenamiento fue bien y espero estar en buena forma. Estoy listo para competir”, sentenció.

ALFARO, SPAIN - AUGUST 31: Jonas Vingegaard of Denmark and Team Visma | Lease a Bike celebrates at finish line as stage winner during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 9 a 195.5km stage from Alfaro to Estacion de Esqui de Valdezcaray 1541m / #UCIWT / on August 31, 2025 in Alfaro, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma-Lease a Bike Foto: Getty Images

Hora y dónde ver la París-Niza 2026

La París-Niza 2026 será transmitida en vivo por ESPN y la plataforma de Disney + desde las 9:00 de la mañana (hora de Colombia).

Esta clásica francesa consta de ocho etapas en total. La primera de ellas será de 170 kilómetros entre Achères y Carrières-sous-Poissy con cuatro puertos de montaña de tercera categoría.

Vingegaard podría asumir el liderato desde el primer día y ese es el objetivo al que le apunta la dirección deportiva del Visma-Lease a Bike.

El danés necesita evitar sorpresas desde el arranque, pues solo sabrá en qué condición se encuentra hasta el primer día sobre la bicicleta. Las expectativas son altas después de ver que Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) debutó este año con una contundente victoria en la Strade Bianche.

¿Cuántos colombianos hay en la París-Niza 2026?

Nairo Quintana y Egan Bernal no estarán en la París-Niza, pues su respectivo equipo considera otros planes en el calendario de la presente temporada.

En lugar de ellos, la representación del ciclismo colombiano estará en manos de Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), Harold Tejada (XDS Astana) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).

Empeora la situación de Egan Bernal: medio italiano puso fin al misterio y delató a Ineos

Aunque Tejada es la gran carta del país para pelear por la clasificación general, Dani Martínez está dispuesto a demostrar que sigue vigente en la élite del ciclismo.

“El año pasado estuve muy enfermo; tenía una bacteria en el estómago. Por eso, no llegué a estar en buena forma. Ahora lo más importante es volver a confiar en mí mismo”, declaró en una entrevista con WielerFlits. “Necesito volver a creer en mí mismo”.

