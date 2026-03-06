Empeora la situación de Egan Bernal: medio italiano puso fin al misterio y delató a Ineos

Egan Bernal completará su tercera carrera consecutiva sin aparecer con el Ineos Grenadiers. El colombiano no participó de la Faun Drome Classic, se bajó de la Strade Bianche y tampoco hará parte de la Tirreno-Adriático.

Ciro Scognamiglio, periodista de la Gazzetta dello Sport, aseguró que ni siquiera se tiene conocimiento de cuándo volverá a competir en el World Tour.

Egan Bernal está anunciado para la Vuelta a Cataluña a finales de este mes, sin embargo, su presencia se pone en duda por los últimos acontecimientos.

“Información de la Gazzetta: Fuentes nos confirmaron que Egan Bernal se perderá la Strade Bianche y también la Tirreno-Adriático del 9 al 15 de marzo. Aún no se ha decidido cuál será su próxima carrera“, apuntó Scognamiglio.

Silencio total

Ineos Grenadiers no ha hecho declaraciones públicas sobre la situación de Egan Bernal, pero anunció la nómina de convocados para la Strade Bianche sin incluir al corredor zipaquireño.

Algunos portales indicaron que Egan iba a cambiar de planes rumbo a la París-Niza, pero en esa carrera tampoco fue inscrito.

El lunes arrancará la Tirreno-Adriático, competencia en la que participarán varias estrellas del pelotón internacional, pero el colombiano no tomará la partida como había confirmado hace unas semanas.

Esta parte del calendario era parte fundamental para preparar el Giro de Italia, primera grande de la temporada. La idea inicial era participar en el Giro, luego perderse el Tour de Francia y finalmente reaparecer en la Vuelta a España.

Si hay algo que alimenta los rumores es que Egan Bernal no ha publicado nada en sus redes sociales, aún cuando muchos fanáticos están preguntado por su estado de salud.

La última publicación fue una galería de su séptimo lugar en la Faun-Ardèche Classic, su debut oficial en Europa. “Chévere volver a correr en Europa. Arrancamos con un top 10 y el orgullo de vestir de nuevo esta camiseta, representando a Colombia. Buena energía y seguimos”, escribió.

Así va la temporada 2026 de Egan Bernal

Hasta ahora la temporada de Egan Bernal se reduce a un total de tres carreras: quedó quinto en la prueba contrarreloj de los Nacionales, luego se coronó bicampeón nacional de ruta y por último disputó la Faun-Ardèche Classic en Francia.

El corredor zipaquireño dio muestras de recuperación y se lució en su tierra natal ante los mejores ciclistas de Colombia.

Egan fue uno de los últimos ciclistas en debutar esta temporada en la categoría World Tour, pues la mayoría de los jefes de filas ya había hecho su estreno en las carreteras de Europa.

Este fin de semana iba a empezar a competir contra pesos pesados como Tadej Pogačar, pero todo se retrasó por una razón que sigue siendo incógnita.