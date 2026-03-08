Ciclismo

Destapan el verdadero problema de Egan Bernal: se supo la razón de su ausencia con Ineos

El ciclista colombiano se perdió la Strade Bianche el sábado y tampoco fue convocado para la Tirreno-Adriático.

Redacción Ciclismo
8 de marzo de 2026, 9:48 a. m.
Egan Bernal podría regresar en la Vuelta a Cataluña.
Egan Bernal podría regresar en la Vuelta a Cataluña. Foto: Getty Images

Egan Bernal vio desde lejos la victoria de Tadej Pogačar en la Strade Bianche y tampoco tomará la partida este lunes en la etapa 1 de la Tirreno-Adriático.

Estas dos ausencias consecutivas del ciclista zipaquireño han generado dudas sobre su estado de salud, teniendo en cuenta que venía de quedar campeón en los Nacionales de Ruta y fue séptimo en la Faun-Ardèche Classic.

Empeora la situación de Egan Bernal: medio italiano puso fin al misterio y delató a Ineos

Él mismo se había encargado de confirmar que haría presencia en Strade Bianche y Tirreno-Adriático, pero finalmente no apareció en la convocatoria oficial del Ineos Grenadiers para ninguna de las dos.

Desde la escuadra británica no han dado declaraciones sobre la situación del colombiano y Egan también ha permanecido en silencio a través de sus redes sociales.

CASTEL DI SANGRO, ITALY - MAY 16: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the 108th Giro d'Italia 2025, Stage 7 a 168km stage from Castel di Sangro to Tagliacozzo - Marsia 1424m / #UCIWT / on May 16, 2025 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers. Foto: Getty Images

Lesión muscular

Hasta ahora era una incógnita la razón de la ausencia de Egan Bernal, sin embargo, hace pocas horas se conoció que está lesionado y trabajando para volver en la Vuelta a Cataluña.

Egan Bernal tiene una sobrecarga muscular y volverá a competir en dos semanas”, informó el periodista Diego Rueda en su cuenta de X.

Esta lesión cambia abruptamente los planes para el ‘joven maravilla’, que tiene como principal objetivo el Giro de Italia en el mes de mayo. Afortunadamente todavía queda tiempo para reencaminar la temporada y ponerse a punto con el resto de sus compañeros.

Egan es la gran esperanza del ciclismo colombiano para pelear por las clasificaciones generales en la presente temporada, junto a Santiago Buitrago, Harold Tejada y Einer Rubio.

Aunque no está planeado que vaya a al Tour de Francia, la decisión final todavía no se ha tomado y depende de los números que obtenga el Ineos en sus próximas presentaciones en la máxima categoría del ciclismo mundial.

Nairo Quintana sí va a la Tirreno-Adriático

Egan Bernal brillará por su ausencia en la Tirreno-Adriático, pero Colombia recibió una estupenda noticia por la convocatoria de Nairo Quintana en la nómina oficial del Movistar Team.

El corredor boyacense está teniendo una buena campaña en 2026 y recibió como recompensa esta participación en una de las carreras más importantes de la temporada.

Nairo Quintana revela quién es el ciclista que lo dejó sin palabras: “No he visto cosa igual”

Nairo va como gregario de lujo, acompañado por Iván García Cortina, Javier Romo, Roger Adria, Jorge Arcas, Manlio Moro y Albert Torres.

La lista de colombianos que participarán en la Tirreno-Adriático también incluye al bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), que viene de ganar en el Trofeo Laigueglia y quiere pelear por el podio de la clasificación general.

Brandon Rivera irá en representación del Ineos Grenadiers y Fernando Gaviria también hará presencia con la camiseta del Caja Rural-Seguros RGA.

