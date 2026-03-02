Vuelta a Cataluña 2026: perfiles, equipos, recorridos, etapas y cuántos colombianos estarían

La Vuelta a Cataluña es la cita más importante del ciclismo en el mes de marzo. La competencia está entre las más importantes del calendario World Tour y para los especialistas sigue en la lista de prioridades tras el Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. Una carrera que, además, les cae muy bien a los ‘escarabajos’.

Además, la Vuelta a Cataluña llega en un momento clave de la temporada, cuando los equipos y directores técnicos ponen a prueba el potencial general y el nivel individual de cada pedalista antes del Giro de Italia y el Tour de Francia. Es el prólogo ideal en Europa, luego de las visitas del pelotón a Australia con el Tour Down Under y el UAE Tour en los Emiratos Árabes Unidos.

Esta competencia le cae muy bien a Colombia; es el cuarto país con mejores resultados en la historia y se destacan los títulos de Álvaro Mejía, en 1993; Hernán Buenahora, en 1998; Nairo Quintana, en el 2016; Miguel Ángel López, en 2019; y Sergio Higuita, en el 2022.

Nairo Quintana, otro colombiano en la Vuelta a Cataluña 2026. Foto: Getty Images

No solo los títulos. Por ejemplo, en la edición 2018, a Nairo Quintana se le escapó la victoria y el español Alejandro Valverde fue el ganador, dejando al boyacense en la segunda posición de la clasificación general (a 29 segundos). Un año después, Miguel Ángel López fue el vencedor y Egan Bernal culminó en la tercera casilla. Una competencia vital para los nuestros y se espera el primer asomo de Egan Bernal y Nairo Quintana en el World Tour.

Etapas de la Vuelta a Cataluña

Será la 105.ª edición de la Vuelta a Cataluña y se disputará del 23 al 29 de marzo. Son siete etapas y la organización ya oficializó los puntos de salida y llegada de cada uno de los días de competencia. Serán tres finales en alto y la geografía catalana es el punto de partida para que varios de los equipos potencia del World Tour muestren sus credenciales.

Lunes, 23 de marzo de 2026 - Sant Feliu de Guíxols > Sant Feliu de Guíxols / 172.7 km

Etapa 1 - Vuelta a Cataluña Foto: Oficial Vuelta a Cataluña

Martes, 24 de marzo de 2026 - Figueres > Banyoles / 167.4 km

Etapa 2 - Vuelta a Cataluña Foto: Oficial Vuelta a Cataluña

Miércoles, 25 de marzo de 2026 - Costa Daurada (Mont-roig del Camp) > Costa Daurada (Vila-seca) / 159.4 km

Etapa 3 - Vuelta a Cataluña Foto: Oficial Vuelta a Cataluña

Jueves, 26 de marzo de 2026 - Mataró > Vallter / 173 km

Etapa 4 - Vuelta a Cataluña Foto: Oficial - Vuelta a Cataluña

Viernes, 27 de marzo de 2026 - La Seu d’Urgell > La Molina / Coll de Pal - 155.3 km

Etapa 5 - Vuelta a Cataluña Foto: Oficial - Vuelta a Cataluña

Sábado, 28 de marzo de 2026 - Berga > Queralt / 158.2 km

Etapa 6 - Vuelta a Cataluña Foto: Oficial - Vuelta a Cataluña

Domingo, 29 de marzo de 2026 - Barcelona > Barcelona / 95.1 km

Etapa 7 - Vuelta a Cataluña Foto: Oficial - Vuelta a Cataluña

Equipos y colombianos en la Vuelta a Cataluña

La misma organización de la Vuelta a Cataluña confirmó los equipos que estarán en competencia y varios colombianos podrían estar en la cita española.

Se destacan el Team Visma-Lease a Bike y el UAE Team Emirates XRG, las potencias en la actualidad y llamados a ser los protagonistas principales en las grandes este 2026. Asimismo, Movistar Team, Bahrain Victorious y el Ineos Grenadiers con varios colombianos a bordo.

Equipos en la Vuelta a Cataluña. Foto: Oficial Vuelta a Cataluña

Se supone que es la gran prueba de fuego para los colombianos llamados a ser protagonistas en este 2026. Tras ganar los Campeonatos Nacionales de Ruta, Egan Bernal parece estar listo para la Vuelta a Cataluña y se espera que Nairo Quintana se dé cita con el Movistar, acompañado por Diego Pescador y Einer Rubio.

Finalizando la lista de colombianos, se agrega a Santiago Buitrago con Bahrain Victorious y Daniel Felipe Martínez con el Red Bull Bora, quienes pueden sorprender en Cataluña. Esto de forma preliminar, pues sobre la segunda semana de marzo se confirmarán las listas oficiales.