Vuelta a Cataluña 2026: perfiles, equipos, recorridos, etapas y cuántos colombianos estarían

Una de las carreras más importantes del ‘World Tour’ enciende motores en este mes de marzo.

William Horacio Perilla Gamboa

2 de marzo de 2026, 4:55 p. m.
Egan Bernal y Nairo Quintana
Egan Bernal y Nairo Quintana Foto: AFP

La Vuelta a Cataluña es la cita más importante del ciclismo en el mes de marzo. La competencia está entre las más importantes del calendario World Tour y para los especialistas sigue en la lista de prioridades tras el Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. Una carrera que, además, les cae muy bien a los ‘escarabajos’.

Además, la Vuelta a Cataluña llega en un momento clave de la temporada, cuando los equipos y directores técnicos ponen a prueba el potencial general y el nivel individual de cada pedalista antes del Giro de Italia y el Tour de Francia. Es el prólogo ideal en Europa, luego de las visitas del pelotón a Australia con el Tour Down Under y el UAE Tour en los Emiratos Árabes Unidos.

Esta competencia le cae muy bien a Colombia; es el cuarto país con mejores resultados en la historia y se destacan los títulos de Álvaro Mejía, en 1993; Hernán Buenahora, en 1998; Nairo Quintana, en el 2016; Miguel Ángel López, en 2019; y Sergio Higuita, en el 2022.

Nairo Quintana, otro colombiano en la Vuelta a Cataluña 2025.
Nairo Quintana, otro colombiano en la Vuelta a Cataluña 2026. Foto: Getty Images

No solo los títulos. Por ejemplo, en la edición 2018, a Nairo Quintana se le escapó la victoria y el español Alejandro Valverde fue el ganador, dejando al boyacense en la segunda posición de la clasificación general (a 29 segundos). Un año después, Miguel Ángel López fue el vencedor y Egan Bernal culminó en la tercera casilla. Una competencia vital para los nuestros y se espera el primer asomo de Egan Bernal y Nairo Quintana en el World Tour.

Etapas de la Vuelta a Cataluña

Será la 105.ª edición de la Vuelta a Cataluña y se disputará del 23 al 29 de marzo. Son siete etapas y la organización ya oficializó los puntos de salida y llegada de cada uno de los días de competencia. Serán tres finales en alto y la geografía catalana es el punto de partida para que varios de los equipos potencia del World Tour muestren sus credenciales.

  • Lunes, 23 de marzo de 2026 - Sant Feliu de Guíxols > Sant Feliu de Guíxols / 172.7 km
Etapa 1 - Vuelta a Cataluña
Etapa 1 - Vuelta a Cataluña Foto: Oficial Vuelta a Cataluña
  • Martes, 24 de marzo de 2026 - Figueres > Banyoles / 167.4 km
Etapa 2 - Vuelta a Cataluña
Etapa 2 - Vuelta a Cataluña Foto: Oficial Vuelta a Cataluña
  • Miércoles, 25 de marzo de 2026 - Costa Daurada (Mont-roig del Camp) > Costa Daurada (Vila-seca) / 159.4 km
Etapa 3 - Vuelta a Cataluña
Etapa 3 - Vuelta a Cataluña Foto: Oficial Vuelta a Cataluña
  • Jueves, 26 de marzo de 2026 - Mataró > Vallter / 173 km
Etapa 4 - Vuelta a Cataluña
Etapa 4 - Vuelta a Cataluña Foto: Oficial - Vuelta a Cataluña
  • Viernes, 27 de marzo de 2026 - La Seu d’Urgell > La Molina / Coll de Pal - 155.3 km
Etapa 5 - Vuelta a Cataluña
Etapa 5 - Vuelta a Cataluña Foto: Oficial - Vuelta a Cataluña
  • Sábado, 28 de marzo de 2026 - Berga > Queralt / 158.2 km
Etapa 6 - Vuelta a Cataluña
Etapa 6 - Vuelta a Cataluña Foto: Oficial - Vuelta a Cataluña
  • Domingo, 29 de marzo de 2026 - Barcelona > Barcelona / 95.1 km
Etapa 7 - Vuelta a Cataluña
Etapa 7 - Vuelta a Cataluña Foto: Oficial - Vuelta a Cataluña

Equipos y colombianos en la Vuelta a Cataluña

La misma organización de la Vuelta a Cataluña confirmó los equipos que estarán en competencia y varios colombianos podrían estar en la cita española.

Se destacan el Team Visma-Lease a Bike y el UAE Team Emirates XRG, las potencias en la actualidad y llamados a ser los protagonistas principales en las grandes este 2026. Asimismo, Movistar Team, Bahrain Victorious y el Ineos Grenadiers con varios colombianos a bordo.

Equipos en la Vuelta a Cataluña.
Equipos en la Vuelta a Cataluña. Foto: Oficial Vuelta a Cataluña

Se supone que es la gran prueba de fuego para los colombianos llamados a ser protagonistas en este 2026. Tras ganar los Campeonatos Nacionales de Ruta, Egan Bernal parece estar listo para la Vuelta a Cataluña y se espera que Nairo Quintana se dé cita con el Movistar, acompañado por Diego Pescador y Einer Rubio.

Finalizando la lista de colombianos, se agrega a Santiago Buitrago con Bahrain Victorious y Daniel Felipe Martínez con el Red Bull Bora, quienes pueden sorprender en Cataluña. Esto de forma preliminar, pues sobre la segunda semana de marzo se confirmarán las listas oficiales.

Noticias Destacadas