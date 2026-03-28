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Nairo Quintana y Richard Carapaz son protagonistas en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña

El colombiano integró la fuga principal de la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña y sumó puntos en el Coll de la Batalla.

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Redacción Deportes
28 de marzo de 2026, 11:41 a. m.
Nairo Quintana y Richard Carapaz, protagonistas en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026.
Nairo Quintana y Richard Carapaz, protagonistas en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026. Foto: Getty Images

La sexta jornada de la Vuelta a Cataluña definió el panorama de la clasificación a falta de un solo día para el cierre de la competición.

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña con Nairo Quintana y Santiago Buitrago tras la segunda etapa

La fracción inició sobre las siete de la mañana (hora de Colombia) bajo la expectativa sobre el desempeño de Nairo Quintana y sus posibilidades de escalar posiciones en la clasificación general frente a los líderes del certamen.

A las 8:20 a. m., el corredor boyacense, en conjunto con otros catorce ciclistas, inició una fuga con el objetivo de atacar al pelotón principal y consolidarse en la parte delantera de la etapa.

Con el desarrollo de los kilómetros, la diferencia del grupo de escapados respecto al lote mayoritario aumentó de forma progresiva. Quintana se mantuvo en los puestos de vanguardia durante el primer tramo del recorrido, cumpliendo un rol de relevancia en la composición de la escapada inicial.

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Disputa por los puntos de montaña

Sobre las 9:10 a. m., el grupo de fuga alcanzó el Sprint del Coll de la Batalla, ubicado a 63,3 kilómetros de la línea de meta. En este punto geográfico, el integrante del Movistar Team sumó una unidad al cruzar en la tercera posición. El registro de puntos en dicho ascenso quedó distribuido de la siguiente manera:

  1. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 3 puntos.
  2. Marc Soler (UAE Team Emirates) - 2 puntos.
  3. Nairo Quintana (Movistar Team) - 1 punto.

Posteriormente, los corredores Marc Soler y Byron Munton decidieron distanciarse del grupo de escapados para buscar los primeros puestos de la jornada.

Ante este movimiento técnico, Quintana optó por permanecer en el lote de persecución original sin responder a los ataques directos por los premios de montaña restantes, lo que derivó en su ausencia en las secciones posteriores de recolección de puntos.

Ofensiva de Richard Carapaz en el tramo final

El protagonismo en los ascensos de mayor exigencia fue asumido por el ecuatoriano Richard Carapaz. En el Coll de Pradell, a 98,4 kilómetros de carrera, Carapaz ocupó la cuarta posición y sumó 14 puntos para la clasificación de la montaña, perfilándose como uno de los hombres fuertes del día.

Tras este esfuerzo, el ciclista ecuatoriano consolidó una nueva fuga junto a Marc Soler, Giulio Ciccone y Enbret Svestad, quienes definieron las posiciones de podio en la fase final de la etapa.

Por su parte, el representante colombiano concluyó su participación en la vanguardia de la carrera sobre las 10:30 a.m. Tras el desgaste realizado en la fuga, Nairo Quintana se reintegró al pelotón principal a falta de 29 kilómetros para el cierre de la jornada en territorio catalán.

Resultados de la etapa 6

Una vez finalizada la jornada, estas fueron las posiciones de la etapa:

Pos.CiclistaPaísEquipoTiempo / Diferencia
1J. Vingegaard Hansen🇩🇰TVL4:05:19
2L. Martinez🇫🇷TBV+10″
3F. Lipowitz🇩🇪RBH+10″
4V. Paret Peintre🇫🇷SOQ+16″
5R. Evenepoel🇧🇪RBH+27″
6R. Carapaz🇪🇨EFE+1:29
7F. Gall🇦🇹DCT+2:08
8M. Skjelmose🇩🇰LTK+2:08
9A. Eulálio🇵🇹TBV+2:55
10M. Riccitello🇺🇸DCT+3:16

A falta de la última etapa, así está la general, provisional:

Pos.CiclistaPaísEquipoTiempo / Diferencia
1J. Vingegaard Hansen🇩🇰TVL23:49:52
2L. Martinez🇫🇷TBV+1:22
3F. Lipowitz🇩🇪RBH+1:30
4V. Paret Peintre🇫🇷SOQ+1:43
5R. Evenepoel🇧🇪RBH+2:17
6F. Gall🇦🇹DCT+3:17