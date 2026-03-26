Nairo Quintana: el último gran escalador

Hablar de Nairo Quintana es hablar de una generación que cambió la historia del ciclismo colombiano. Desde las montañas de Boyacá hasta las cumbres más exigentes de Europa, su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia, disciplina y orgullo nacional. Tras 17 años en la élite, el corredor anunció su adiós definitivo al pelotón profesional, marcando el cierre de una era.

Nació en Cómbita, en una familia campesina. Quintana creció entre carreteras destapadas y jornadas exigentes que moldearon su carácter. Su primera bicicleta no fue un lujo, sino una herramienta para movilizarse y ayudar a su familia. Ese origen humilde terminó siendo el cimiento de una carrera extraordinaria que lo llevaría a conquistar el mundo.

Su irrupción en Europa no tardó en sorprender. Escalador nato, ligero y estratégico, Quintana pronto se convirtió en protagonista de las grandes vueltas. Ganó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, convirtiéndose en el primer latinoamericano en lograr este doblete. A estos triunfos se suman sus históricos podios en el Tour de Francia, donde fue segundo en 2013 y 2015, consolidándose como uno de los mejores ciclistas de su generación.

Ganó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, convirtiéndose en el primer latinoamericano en lograr este doblete. Foto: Getty Images

Pero más allá de los títulos, su legado también se mide en impacto. Nairo abrió el camino para una nueva ola de ciclistas colombianos que hoy dominan el circuito internacional. Su estilo ofensivo en la montaña y su capacidad de resistir en las etapas más duras lo convirtieron en un referente global y en un símbolo nacional.

El anuncio de su retiro, realizado en España en medio de la temporada 2026, sacudió al mundo del deporte. A sus 36 años, el boyacense confirmó que este será su “último baile”, una decisión que llega tras años de exigencia física y la necesidad de abrir una nueva etapa personal. “El ciclismo ha sido mi vida, pero no es el final de mi historia”, afirmó durante su despedida.

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En su carta recordó sus raíces y el camino recorrido: “Un niño que no tenía todo, pero tenía algo más fuerte: las ganas de salir adelante”. Estas palabras resumen no solo su historia, sino la de millones de colombianos que vieron en él un ejemplo de superación.

Las reacciones no se hicieron esperar. Figuras del ciclismo coincidieron en destacar su legado, calificándolo como uno de los más grandes corredores de la historia reciente. El reconocimiento no es gratuito: más de medio centenar de victorias y presencia constante en las grandes competiciones lo respaldan como una leyenda del deporte.

En el pelotón, su influencia fue evidente. Egan Bernal destacó el impacto de Quintana en su generación: “Nairo nos abrió las puertas a todos los que soñábamos con correr en Europa; gracias a él, el ciclismo colombiano se ganó un lugar en el mundo”.

En su carta recordó sus raíces y el camino recorrido: “Un niño que no tenía todo, pero tenía algo más fuerte: las ganas de salir adelante”. Foto: Mariano Vimos / Colprensa

Desde Colombia, el sentimiento es aún más profundo. Equipos, entrenadores y colegas han resaltado no solo sus triunfos, sino su disciplina y profesionalismo. En el pelotón siempre fue respetado por su constancia, incluso en los momentos más difíciles de su carrera, cuando las críticas y los cambios de equipo pusieron a prueba su resiliencia.

Desde lo institucional, la Federación Colombiana de Ciclismo también ha reconocido su legado como un punto de inflexión para el país: “Nairo Quintana marcó un antes y un después en el ciclismo colombiano; su historia inspiró a toda una generación de corredores”.

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Su retiro no significa un adiós definitivo al ciclismo, sino una transformación. El propio Quintana ha dejado claro que su vínculo con el deporte continuará, ahora desde otros espacios y con nuevas prioridades, entre ellas su familia.

Nairo se va como llegó: en silencio, sin estridencias, pero dejando huella. Su historia no es solo la de un campeón, sino la de un país que aprendió a escalar con él. Porque cada ataque en la montaña, cada pedalazo en solitario, fue también una forma de recordarle al mundo que Colombia no solo compite, también conquista.

Su despedida no es el final, es el inicio de su legado.