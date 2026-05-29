Gas natural, educación y empleo, el modelo de Surtigas que impulsa al Caribe: “Son miles de beneficiados”

El compromiso de Surtigas, filial de Promigas, con el desarrollo social y la agregación energética del país hoy acelera la transformación de las regiones. Además de llevar el servicio público de gas hasta las latitudes más apartadas, la empresa invierte en educación, acompañamiento psicosocial y estrategias para mejorar la calidad de vida de los colombianos y facilitar la incursión de los jóvenes en el mercado laboral.

En la región Caribe, Surtigas lleva 57 años en operación, aportando al bienestar de las familias de Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y Magdalena. El año pasado conectó el servicio en más de 29.000 nuevos hogares, en su mayoría de estrato 1 y 2, y amplió la cobertura del servicio, contribuyendo a la reducción del Índice Multidimensional de Pobreza Energética y facilitando el acceso a subsidios a través de la Gobernación de Bolívar.

Las cifras lo demuestran. En 2025 Surtigas cerró con 957.198 usuarios activos en el Caribe. “Lo que significa acompañar a comunidades que llevaban décadas esperando el acceso a servicios públicos. Comunidades en la que cocinar implicaba utilizar leña, carbón o cilindros a precios de especulación, el gas natural es un salto de bienestar inmediato: libera tiempo, reduce enfermedades respiratorias y baja el costo de vida familiar”, destacaron desde Surtigas.

Llegar hasta los territorios indígenas también representó para la compañía “el escalón más difícil y más significativo de toda esta trayectoria”. En ese camino, Surtigas ha apostado no solo por brindar acceso al servicio, sino por desplegar una estrategia de inversión social materializada en proyectos que van desde el acceso a la educación hasta la empleabilidad.

En total, la empresa invirtió 3.546 millones de pesos en las comunidades en 2025. Adicional a esta inversión, a través del mecanismo Obras por Impuesto Surtigas destinó más de 3.135 millones de pesos que beneficiaron a 845 niños y niñas de centros de atención a la primera infancia en El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan Nepomuceno.

Más jóvenes con empleo

Alrededor de 460 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad se han beneficiado de los programas sociales de Surtigas. Estos jóvenes forman parte del programa “Más Empleo Juvenil”, que a la fecha ha certificado los conocimientos de 247 personas entre los 16 y 29 años, y ha vinculado laboralmente a 97 jóvenes de Cartagena, Arjona y Turbaco en sectores como gastronomía, turismo, BPO y la cadena de energía y gas.

Alrededor de 460 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad se han beneficiado de los programas sociales de Surtigas. Foto: Surtigas - API

“El 94 % de los participantes beneficiados pertenecen a estratos 1 y 2, y el 75 % son mujeres”, detallaron desde la compañía. El programa, que se ejecuta a través de la Fundación Promigas opera con un ecosistema de aliados académicos que se articulan directamente con las demandas del mercado laboral.

En este caso, la Universidad del Norte y la Universidad San Buenaventura, para la formación técnica y profesional; la Academia Le Gourmet, para la formación especializada en gastronomía; Eurocentres, para la formación en idiomas de los perfiles BPO, y la Gobernación de Bolívar, para la articulación con política pública territorial.

Al tiempo, Surtigas ha destinado inversiones sociales a la Universidad Tecnológica de Bolívar, dirigidas al programa de becas “Por Excelencia”, potenciando el acceso a educación superior de jóvenes de la región.

Esta iniciativa, reconocida por el Pacto Global Red Colombia con el Premio Latinoamericano de Comunidades Sostenibles – RedEAmérica como una buena práctica para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 8), demuestra el compromiso de Surtigas con la sostenibilidad económica, social y ambiental del país y su aporte a los ODS 2030.

Historias que inspiran

Un mensaje en las redes sociales cambió la vida de Adrián Camilo Pino, un joven de 24 años de edad, oriundo de Turbaco, Bolívar, que hoy vive y trabaja en Barranquilla, gracias al programa “Más Empleo Juvenil” de Surtigas.

Como él, más de 460 jóvenes se inscribieron al programa y han recibido formación gratuita en diferentes disciplinas, desarrollo de competencias y fortalecimiento de habilidades para incursionar en el mundo laboral.

En total, la empresa invirtió 3.546 millones de pesos en las comunidades en 2025. Foto: Surtigas - API

Adrián Camilo, por ejemplo, estudió inglés. Pasó del nivel A2 a B2 y desde hace cuatro meses trabaja en Foundever. Cuenta que la experiencia fue muy motivadora. “No tuve que pagar nada y recibí una formación de alto nivel. Un día me avisaron que tenía una entrevista de trabajo. Me presenté y me contrataron”, relató con orgullo. Él nunca pasó la hoja de vida a esta empresa, Surtigas lo hizo por él. Al principio se sorprendió, pero hoy está completamente agradecido.

Tejido social

La financiación no bancaria para familias de bajos ingresos, a través del programa Brilla, es otra de sus estrategias para impulsar el desarrollo económico. En 2024 el programa permitió a 68.034 familias acceder a financiación no bancaria, con una colocación de 241.396 millones de pesos, mientras que en 2025 ese número creció a 268.643 millones de pesos.

“El perfil del usuario lo dice todo. El 96,86 % son familias de los estratos 1, 2 y 3, y el 68 % de la colocación fue utilizado por mujeres”, puntualizaron desde Surtigas, resaltando su valor para fortalecer la economía familiar de estas personas: 47,9 % se empleó en artículos del hogar; 25,62 %, en materiales de construcción y remodelación; 5 %, en motos (movilidad y generación de ingreso), y 3,8 %, en educación.

“Electrodomésticos como lavadoras, neveras, aires acondicionados y estufas no son solo comodidades: liberan tiempo productivo, especialmente para las mujeres cabeza de hogar, impactando directamente su capacidad de emplearse o emprender”, agregaron desde Surtigas.

*Contenido elaborado con el apoyo de Surtigas.