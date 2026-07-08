Nobsa se prepara para el ‘Festival de la Ruana’: fechas, detalles y artistas invitados

La ruana volverá a ser la gran protagonista en Nobsa. Del 10 al 12 de julio, el municipio boyacense celebrará una nueva edición del Festival de la Ruana “Pal Mundo, Sumercé”, una apuesta con la que busca seguir fortaleciendo el turismo, dinamizar la economía local y rendir homenaje a la prenda que ha convertido a esta población en un referente artesanal del país.

La programación reunirá durante tres días actividades culturales, gastronómicas, deportivas y musicales, además de espacios dedicados a reconocer el trabajo de los artesanos que, generación tras generación, han mantenido viva una tradición que identifica a Boyacá. El evento se desarrollará con el lema “Una tradición que abriga nuestras raíces”.

Tres días para celebrar la tradición

El festival comenzará el viernes 10 con el Festival Gastronómico de la Papa Chorriada, seguido del Gran Desfile de Inauguración e Izada de la Ruana, un recorrido por las principales calles del municipio que busca exaltar esta prenda como símbolo de identidad regional. La jornada también incluirá el Festival de Música Boyacarranguear, con agrupaciones de música carranguera de los ámbitos municipal, regional y nacional.

Durante tres días, Nobsa abre sus puertas al mundo para exaltar la ruana, símbolo de identidad, cultura y orgullo boyacense. Foto: Anadolu via Getty Images

El sábado continuarán las actividades con la Clásica Ciclística Tirismera, una serenata en honor a la Virgen de Chiquinquirá y la Virgen del Carmen y presentaciones de Diego Camargo, Willy Carranga y la Orquesta Matecaña, entre otros artistas invitados.

Un homenaje a quienes mantienen vivo el oficio

La última jornada estará dedicada a los artesanos y a los oficios que hacen posible la elaboración de la ruana. El Concurso de Esquiladores, el Festival de Hilanderas, el Reinado de la Oveja y el Fashion de la Ruana harán parte de la agenda prevista para reconocer el talento y la creatividad de los nobsanos dedicados a este trabajo artesanal.

El cierre estará a cargo del humorista Don Jediondo y de las presentaciones musicales de Marly Romero, Rolling Ruanas y La Banda del Rancho.

Más allá de la programación cultural, la administración municipal espera que el festival siga consolidándose como una plataforma para promover el patrimonio artesanal de Nobsa, incentivar el comercio local y atraer visitantes interesados en conocer una de las tradiciones textiles más representativas de Colombia.