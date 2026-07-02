Vías para la vida: el camino que transforma al Cauca

Durante décadas el Cauca ha sido noticia por el conflicto armado, los bloqueos, las tensiones sociales y las profundas brechas que separaban a sus territorios. Sin desconocer los desafíos que aún persisten, hoy el departamento avanza por una ruta distinta: la de los acuerdos, la inversión pública y la construcción de oportunidades para sus comunidades.

En ese propósito, el gobierno departamental liderado por Octavio Guzmán ha comprendido una verdad fundamental: las vías no son únicamente concreto y asfalto. Son acceso a la salud, a la educación, al comercio, al turismo y al encuentro entre los pueblos. Una vía digna reduce distancias, conecta sueños y acerca derechos.

Bajo esa visión nació “Vías para la Vida”, una apuesta que hoy se ha convertido en uno de los programas más significativos para los caucanos. Su impacto se refleja en obras que ya están cambiando la realidad de miles de familias. Una de ellas es la pavimentación de la vía Usenda – El Jardín, en Silvia, con 6,4 kilómetros que hoy permiten una mejor conexión entre comunidades campesinas e indígenas del centro del departamento. A ello se suma el avance de la vía Silvia – Las Delicias y una serie de proyectos estratégicos que fortalecen la movilidad en diferentes regiones del Cauca.

En Popayán, por ejemplo, avanzan proyectos estratégicos como la construcción de la vía que conectará la sede de los Juegos Nacionales con la vereda La Tetilla y las intervenciones previstas en La Yunga, iniciativas que fortalecerán la movilidad y la integración entre la ciudad y su zona rural.

En el norte del departamento sobresalen obras como la vía Borandillo–La Palomera, en Santander de Quilichao, y la rehabilitación del corredor Padilla–Puerto Tejada, fundamentales para la conectividad y el dinamismo económico de una de las regiones más productivas del Cauca. Mientras tanto, en el Macizo Colombiano avanza la vía Puente Fierro–El Recreo, en La Vega, y en la zona centro avanza la intervención de la vía Cuatro Esquinas, en El Tambo.

A estas iniciativas se suman proyectos de gran visión estratégica como la futura Avenida del Pueblo en Popayán y la construcción de la vía Puente Colombina–La Balsa, obras llamadas a convertirse en motores de desarrollo e integración regional.

Sin embargo, quizá la transformación más profunda ocurre lejos de las grandes ciudades. En las veredas y corregimientos, donde durante años la ausencia del Estado se sintió en cada trayecto, las placas huella se han convertido en símbolo de dignidad y progreso. Allí donde antes el invierno aislaba comunidades enteras, hoy existen caminos transitables que permiten sacar productos agrícolas, transportar estudiantes y garantizar una respuesta más rápida ante emergencias de salud.

La magnitud de esta apuesta es histórica. Más de 12 kilómetros de placas huella ya han sido entregados y la meta para 2026 es construir 50 kilómetros adicionales. Cada tramo representa una comunidad conectada y una oportunidad nueva para cientos de familias.

La inversión también ha tenido un impacto significativo en la zona rural de Popayán, donde se han construido 3.600 metros distribuidos en 63 tramos, con una inversión superior a los 3.160 millones de pesos y beneficiando a más de 62.000 habitantes. Sectores como El Hogar, Figueroa, Barro Plateado, El Agrado, Los Tendidos, La Mota y La Playa son hoy testimonio de una gestión que entiende que el desarrollo no puede quedarse en los centros urbanos.

Las vías unen territorios, pero también construyen confianza. En el Cauca, cada kilómetro intervenido representa una apuesta por la reconciliación, la equidad y el desarrollo. Porque cuando una comunidad puede movilizarse con dignidad, acceder a oportunidades y sentirse conectada con el resto del departamento, el progreso deja de ser una promesa y comienza a convertirse en una realidad tangible.

En el Cauca de hoy, construir vías es construir paz territorial. La afirmación, reiterada por el gobernador Octavio Guzmán, encuentra sustento en obras concretas que están transformando la vida de las comunidades. Allí donde antes había aislamiento, hoy comienzan a abrirse caminos para el desarrollo, la equidad y la reconciliación.