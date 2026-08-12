Taliana Vargas es ejemplo de solidaridad. Así ha sido su labor por los damnificados del terremoto en Cali

Taliana Vargas es mucho más que la primera dama de Cali. La modelo y actriz ha sido una de las caras que ha puesto el hombro para ayudar a los miles de damnificados que dejó el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto en nuestro país.

Taliana Vargas alertó por importante situación e hizo petición tras el terremoto en Colombia: “Las más críticas”

Oriunda de Santa Marta, Taliana fue Señorita Colombia, virreina universal de la belleza, protagonista en producciones de alto nivel en televisión nacional y presentadora de múltiples espacios. Sin embargo, hoy exhibe su rostro más noble: el del servicio.

Desde las primeras horas posteriores al terremoto, Vargas estuvo presente en centros de acopio y zonas residenciales afectadas, además de utilizar sus redes sociales para solicitar insumos y visibilizar el trabajo de los equipos de emergencia. Su papel también consistió en transmitir información veraz relacionada con las labores de rescate y las necesidades que surgían en distintos sectores de Cali.

Uno de los momentos que evidenció esa participación ocurrió cuando la gestora social hizo un llamado público por Diana, una mujer que permanecía atrapada bajo los escombros de una estructura colapsada. La primera dama de la ciudad pidió apoyo y oración mientras los organismos de socorro adelantaban las labores para intentar rescatarla.

Otro emotivo instante fue el reencuentro con su esposo, Alejandro Eder, tras decenas de horas distanciados por la atención exhaustiva a los caleños. En un video compartido por el alcalde, ambos se abrazaron de forma efusiva, mientras él reconocía el trabajo de Vargas de manera pública. “Gracias por todo lo que estás haciendo por los caleños. ¡Te amo!”, escribió el mandatario en sus redes.

El emotivo reencuentro entre Taliana Vargas y Alejandro Éder. Foto: @alejoeder

Adicionalmente, asumió la vocería y pidió paz y tranquilidad a aquellos que rechazaban, de forma violenta, la presencia de Eder en los puntos de atención de la ciudad. “No se dejen engañar, que son tres los que hacen recocha. Nos necesitamos los unos a los otros para poder sacar esta ciudad adelante”, aseguró.

“Miren la gente repleta, llena, llena, donando, donando, donando. Gracias, Cali. De esta salimos unidos”, fue su mensaje más emotivo.

El año pasado Taliana también estuvo presente, a través de sus redes, en la calamidad climática que vivió Santa Marta luego de varios días de fuertes lluvias que afectaron a más de 2.000 viviendas.

Finalmente, fue clave en la donatón navideña realizada en 2025 junto con la Arquidiócesis de Cali, cuya meta era reunir cerca de 20.000 regalos para cientos de niños y niñas de las comunas de la ciudad.