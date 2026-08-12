La Ciudadela Petronio Álvarez es uno de los espacios más emblemáticos de Cali, debido a que acoge constantemente eventos de toda clase, además de ser reconocida por el festival con su mismo nombre, el cual se lleva a cabo todos los años.

Sin embargo, en 2026, este lugar comenzó a funcionar como centro de acopio, con el objetivo de recibir todas las ayudas humanitarias que llegan a la capital del Valle del Cauca.

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Tras el fuerte terremoto que afectó diferentes zonas del país el pasado lunes 10 de agosto, el espacio se convirtió en uno de los principales puntos de recepción de las donaciones realizadas por los caleños y otras personas que buscan ayudar a las comunidades afectadas por la emergencia.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder; Elsa Noguera, ministra de Transporte, y Taliana Vargas visitaron el lugar.

Durante el encuentro, compartieron un mensaje a través de la red social X, en el que destacaron la participación de los ciudadanos y de los voluntarios que se han unido a las labores de ayuda.

Eder explicó que la Ciudadela Petronio se ha convertido en uno de los principales centros para recibir y distribuir las ayudas humanitarias que están llegando a la ciudad. Por esta razón, invitó a los caleños a continuar con sus donaciones y a llevarlas directamente hasta este punto.

“Gracias también a todos estos voluntarios, esto da orgullo, esto ante tanto dolor, ver tanta humanidad, tanta unión; de esto se trata nuestra ciudad, de esto se trata Cali”, afirmó el mandatario.

Noguera destacó el papel que está desempeñando Cali en la atención de las comunidades afectadas. La funcionaria explicó que las ayudas que llegan a la Ciudadela Petronio no solamente serán destinadas a los damnificados de la capital del Valle del Cauca, sino que también serán distribuidas en otros territorios que requieren asistencia.

“Alcalde, felicitaciones por esta gran organización. Impresionante este centro de acopio donde están llegando todas las ayudas humanitarias internacionales que ha conseguido nuestro presidente Abelardo De La Espriella”, declaró la ministra.

Entre las zonas mencionadas se encuentran diferentes municipios del Valle del Cauca, incluido Buenaventura, además de territorios del Chocó y el Eje Cafetero, regiones que también han enfrentado consecuencias por el fuerte sismo.

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Taliana Vargas, por su parte, resaltó el contraste que vive actualmente este lugar, tradicionalmente relacionado con la cultura. “Hoy no estamos bailando, pero ¿saben qué? Es la casa de la solidaridad. Gracias, gracias a todos los que están donando, aquí vamos a seguir recibiendo toda la ayuda”, manifestó Vargas durante el mensaje compartido por Eder.

Finalmente, los tres agradecieron a quienes han realizado sus aportes y a los voluntarios que continúan trabajando en el centro de acopio. También destacaron que, pese al difícil momento que atraviesan las comunidades afectadas, la solidaridad ciudadana puede convertirse en una fuente de esperanza.