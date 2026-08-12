Bogotá activó su capacidad médica para apoyar a las regiones más afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

El Distrito puso a disposición un hospital de campaña, equipos médicos, sangre, medicamentos, insumos y personal de salud para reforzar la respuesta nacional.

Un hospital de campaña listo para apoyar la emergencia

El hospital de campaña es uno de los principales componentes del despliegue.

Según la información entregada por la Secretaría Distrital de Salud, la estructura cuenta con cuatro módulos y 40 camillas hospitalarias.

La infraestructura está diseñada para funcionar como una capacidad asistencial temporal en los lugares donde sea requerida.

La asignación de este recurso se coordinará con el Ministerio de Salud y las autoridades territoriales, dentro de la respuesta nacional a la emergencia.

La decisión busca ofrecer una alternativa de atención en zonas donde la infraestructura sanitaria haya resultado afectada o donde la demanda de servicios médicos supere la capacidad disponible.

La Secretaría Distrital de Salud informó que, además, puso a disposición 102 ventiladores invasivos para unidades de cuidados intensivos, 30 ventiladores no invasivos tipo BPAP, 95 bombas de infusión y ocho monitores multiparámetro de signos vitales.

Estos equipos están destinados a reforzar los centros hospitalarios que hayan sufrido daños en su infraestructura o que necesiten aumentar temporalmente su capacidad de atención.

El secretario distrital de Salud, Gerson Bermont, explicó que Bogotá también ofrece ventiladores, bombas de infusión, medicamentos, insumos, hemocomponentes y talento humano.

Estos recursos serán coordinados con el Ministerio de Salud de acuerdo con las solicitudes que lleguen desde los territorios.

Otro de los componentes importantes de la oferta de Bogotá es la disponibilidad de hemocomponentes para las regiones que los necesiten.

El Distrito informó que cuenta con capacidad para apoyar el suministro de estos componentes a nivel nacional, de acuerdo con los requerimientos que se presenten durante la emergencia.

Esta respuesta se suma a las acciones de donación de sangre que se adelantan en la capital.

A esto se suma la capacidad del Laboratorio de Salud Pública de Bogotá para procesar muestras, un recurso que puede ser utilizado para apoyar las necesidades de los territorios cuyos servicios o laboratorios hayan resultado afectados.

Atención:Bogotá despliega hospital de campaña, insumos y equipo médico en apoyo a la emergencia nacional, @Gerson_bermont secretario @SectorSalud dijo que el hospital tiene una capacidad de 40 camillas, así como equipos biomédicos, suministro de hemocomponentes, capacidad de… pic.twitter.com/axiIdRdwzr — Manuel Salazar (@manolitosalazar) August 12, 2026

Los hospitales de Bogotá están en alistamiento

La respuesta también involucra a la red hospitalaria de la capital. De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Salud, las instituciones públicas y privadas de Bogotá se encuentran en estado de alistamiento para recibir a pacientes que eventualmente sean trasladados desde las zonas afectadas.

La ciudad también contempla la posibilidad de realizar colectas de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, siempre de acuerdo con las necesidades técnicas que sean definidas por el Gobierno Nacional.

Esto es importante porque, en una emergencia de esta magnitud, no se trata solamente de disponer de recursos, sino de enviarlos al lugar correcto y en el momento en que realmente sean requeridos.

No todo termina cuando deja de temblar: así afecta un terremoto a la mente, según los expertos

Médicos y especialistas también podrían desplazarse

El componente humano hace parte de la respuesta. Las IPS públicas y privadas de Bogotá manifestaron disponibilidad para trasladar médicos y especialistas a las regiones que necesiten apoyo.

Sin embargo, estos desplazamientos no se hacen de manera indiscriminada.

Primero debe consolidarse la información sobre las especialidades requeridas, los territorios prioritarios y las necesidades concretas de cada zona.

La coordinación se realizará dentro del Puesto de Mando Unificado Nacional, donde se definirán los requerimientos y la gestión operativa.