Mónica Lombana asume como superintendente encargada de Salud: estos serán sus principales retos

La médica Mónica Rocío Lombana García asumió como superintendente nacional de salud encargada, luego de ser posesionada este martes 11 de agosto por la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga Gaviria, informó esa cartera mediante un comunicado.

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Lombana llega al cargo con experiencia dentro de la misma entidad, en la que trabaja desde 2020. De acuerdo con el Ministerio de Salud, durante este periodo ha desarrollado labores relacionadas con la inspección, vigilancia y control del sistema de salud.

La nueva superintendente encargada es médica y cirujana y cuenta con especializaciones en Gerencia Hospitalaria y Gerencia de la Calidad en Salud. Su designación se produce en medio de los desafíos que enfrenta el sistema de salud y de las funciones de vigilancia que corresponden a la Superintendencia.

#Comunicado | La ministra de Salud y Protección Social, @AnaVesga_G, posesionó a la médica Mónica Rocío Lombana García como Superintendente Nacional de Salud encargada. pic.twitter.com/foSC8otXGF — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) August 12, 2026

Según el comunicado, la gestión de Lombana estará orientada a tres asuntos principales: fortalecer las labores de vigilancia y control, proteger los recursos destinados al sector, y garantizar los derechos de los pacientes.

El Ministerio señaló que “su gestión estará enfocada en fortalecer la vigilancia y el control del sistema, proteger los recursos de la salud, y garantizar los derechos de los pacientes”.

La Superintendencia Nacional de Salud tiene entre sus funciones la inspección, vigilancia y control de los actores del sistema. En ese contexto, el Gobierno indicó que la llegada de Lombana busca fortalecer la capacidad técnica de la entidad para atender los asuntos relacionados con el funcionamiento del sistema.

La funcionaria tendrá diferentes retos en el sector salud. Foto: IA

El Ministerio de Salud sostuvo que “con su designación, el Gobierno Nacional fortalece el liderazgo técnico de la Superintendencia y su capacidad para responder de manera efectiva a los retos del sistema de salud”.

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El Ministerio de Salud no informó en el comunicado el periodo durante el cual Mónica Rocío Lombana García permanecerá como superintendente Nacional de Salud encargada. La cartera tampoco detalló si la designación corresponde a un periodo determinado o si estará vigente hasta la elección o nombramiento de un titular en propiedad.