Asociación Colombiana de Sociedades Científicas habilita puntos en 16 ciudades para recibir ayudas por terremoto

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) anunció este lunes, 10 de agosto, la habilitación de centros de acopio en diferentes regiones del país para apoyar a las personas damnificadas por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el occidente colombiano.

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La organización expresó su solidaridad con las familias que perdieron seres queridos, las personas lesionadas y quienes sufrieron daños en sus viviendas. Además, aseguró que la comunidad científica estará disponible para contribuir a la atención de la emergencia.

Como parte de la iniciativa, serán utilizadas sedes de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) como puntos de recepción de medicamentos y otros elementos necesarios para atender a las comunidades.

Además de insumos sanitarios, la Asociación informó que podrán entregarse plantas generadoras de energía, debido a que algunas de las zonas golpeadas por el terremoto se encuentran sin servicio eléctrico.

¿Qué se puede donar?

La ACSC elaboró un listado de los elementos que se requieren para responder a la emergencia.

En materia médica, se recibirán líquidos endovenosos, tubos endotraqueales, máscaras laríngeas, equipos de succión, gasas estériles, esparadrapo, jeringas, agujas, equipos de venoclisis, catéteres intravenosos, guantes, tapabocas, antisépticos, apósitos, material para curaciones, yesos y vendajes, entre otros.

Los insumos deberán ser nuevos, estar empacados, encontrarse en buen estado y contar con fecha de vencimiento vigente.

También podrán entregarse kits de alimentación con arroz, pasta, harina o avena, lentejas, fríjoles, garbanzos, alimentos enlatados, leche en polvo o de larga duración, aceite, sal, azúcar, café, chocolate, galletas, barras de cereal, agua embotellada y bebidas de rehidratación oral. Estas ayudas podrán destinarse a pacientes hospitalizados, sus familiares y trabajadores de la salud.

La lista incluye igualmente productos de higiene personal como jabón, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, pañales para adultos y toallas húmedas. En el caso de los alimentos, deberán estar cerrados, en buenas condiciones y dentro de su fecha de vencimiento.

Centros de acopio estarán disponibles en 16 ciudades

Los puntos de recepción estarán habilitados en sedes de S.C.A.R.E. ubicadas en Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Tunja, Popayán, Valledupar, Montería, Riohacha, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Bucaramanga y Sincelejo.

En Bogotá, las donaciones podrán llevarse a la carrera 15A #120-74. En Medellín, el punto estará ubicado en la carrera 43A #1 Sur-100, edificio Torre Sudameris, oficina 1004, mientras que en Barranquilla funcionará en la carrera 54 #68-196, Prado Office Center.

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También piden apoyo para el personal de salud

La iniciativa no se limita a las personas damnificadas. La Asociación pidió apoyo para los profesionales de la salud que permanecen durante largas jornadas atendiendo la emergencia.

Para ellos se podrán donar agua, bebidas de rehidratación, café o chocolate, barras de cereal, galletas, frutos secos, suplementos nutricionales y otros alimentos de fácil consumo durante los turnos.

La ACSC reconoció la labor de los trabajadores sanitarios de las zonas afectadas, muchos de los cuales también hacen parte de las comunidades golpeadas por el terremoto, pero continúan atendiendo a las víctimas.

Finalmente, la organización invitó a profesionales de la salud, sociedades científicas y ciudadanos a sumarse a la ayuda, pero pidió hacerlo de manera organizada y atendiendo exclusivamente las necesidades que sean comunicadas oficialmente, con el fin de canalizar adecuadamente la solidaridad hacia las zonas afectadas.