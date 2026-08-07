Bogotá muestra exitosa estrategia para reducir casos por virus sincitial en niños: expertos piden llevar el modelo a todo el país

Un modelo pionero que combina la vacunación de mujeres gestantes con anticuerpos monoclonales para proteger a los recién nacidos hizo que Bogotá lograra reducir significativamente las hospitalizaciones por virus sincitial respiratorio (VSR) en menores de un año, en un 47 %, además de disminuir en un 26,6 % los ingresos a unidades de cuidados intensivos (UCI).

Este logro se dio tras analizar 181 semanas epidemiológicas, en las que la Secretaría de Salud, con la participación de sociedades científicas como la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) y su Regional Bogotá, la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica (ACNP), la Asociación Colombiana de Neonatología (Ascon), la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog), entre otros, mostró cómo la capital se destacó y consiguió reducir las cifras de este virus.

“Observamos una reducción muy alta: 47 % en la hospitalización de menores de un año y 25 % en la hospitalización pediátrica”, aseguró el subsecretario de Salud de Bogotá, Julián Fernández. Foto: Getty Images

Bajo “Un modelo a replicar - Lecciones aprendidas” presentado por la Secretaría de Salud este 4 de agosto, la entidad destacó a través de datos el paso a paso de cómo logró aplicar una estrategia híbrida que ha salvado la vida de los más pequeños, con la inmunización en época de gestación de las mujeres.

El balance corresponde al primer pico respiratorio de 2026, luego de la implementación de un modelo que integra y resalta la importancia del uso de anticuerpos monoclonales a recién nacidos, con criterios clínicos específicos, como ya lo vienen desarrollando países como Argentina o Chile.

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“Que esto se traduzca en cambiar la realidad del pico respiratorio”

El VSR está entre las principales causas de hospitalización infantil por infecciones respiratorias, al tiempo que representa el mayor riesgo al concentrarse en los bebés menores de seis meses.

Es un virus letal que en el ámbito mundial está asociado con 2,2 millones de hospitalizaciones y 66.300 muertes anuales en menores de cinco años, lo que resalta su impacto en la salud pública.

Ante ese panorama, en el caso de Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó un avance superior a lo previsto en la vacunación materna contra el VSR, con 53.647 dosis aplicadas, finalizando el mes de enero desde su inclusión en el esquema nacional en 2025.

El mayor logro es lo conseguido por Bogotá con su plan estratégico en la población. “En solo un semestre, que corresponde al primer pico respiratorio de 2026, observamos una reducción muy alta: 47 % en la hospitalización de menores de un año y 25 % en la hospitalización pediátrica”, aseguró el subsecretario de Salud de Bogotá, Julián Fernández, quien destacó que el principal objetivo era disminuir la enfermedad grave y evitar secuelas en la infancia.

En Argentina, los datos de vigilancia real indicaban la efectividad superior al 78 % de la vacuna materna. Foto: Getty Images

Como lo explicó Fernández, la incorporación de tecnologías innovadoras en la salud pública ha permitido que la inmunización y los anticuerpos monoclonales se conviertan en “ejemplos donde es posible observar un resultado en el mundo real a corto plazo”.

Durante su intervención, Fernández detalló cómo fue la solicitud al Ministerio de Salud para abrir esta ventana hacia la protección de la salud en la niñez, a pesar de que fue un proceso lento, tomando como evidencia “lo que estaba pasando en Chile, estábamos informados de las decisiones que estaba tomando Argentina. Y esto también implica la vocación por la innovación de la que hablamos hoy. Pocas tecnologías como las vacunas permiten observar resultados rápidamente de manera segura y efectiva”.

Ante los resultados obtenidos por estos países vino la aprobación. Fernández resaltó que la estrategia híbrida “sale más barata o menos cara que la estrategia de incorporación universal con anticuerpos, pero que es más equitativa y sigue siendo efectiva y costoefectiva que solamente la vacunación”.

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En Argentina, los datos de vigilancia real indicaban la efectividad superior al 78 % de la vacuna materna con una disminución de casos de VSR del 35,8 % en 2024 y del 38,9 % en la temporada de 2025.

En el caso de Bogotá, las cifras hablan por sí solas: más de 35.000 mujeres embarazadas recibieron la vacuna a partir de la semana 28 de gestación, además de la administración de más de 3.500 dosis del anticuerpo monoclonal Nirsevimab a bebés nacidos en condiciones de vulnerabilidad o prematuridad.

“Lo importante es que esto se traduzca en cambiar la realidad del pico respiratorio, reducir las hospitalizaciones, las estancias en UCI y ofrecer a los niños una mejor salud y bienestar a largo plazo”, dijo el epidemiólogo, al tiempo que resaltó cómo en temas de equidad fueron incluidos todos los niños.

“Todos, incluyendo niños migrantes, incluyendo niños sin aseguramiento, incluyendo niños de otros tres sectores que nacen en Bogotá. Es una estrategia equitativa. Pero, además, modernizar estrategias que tienen barrera de acceso también genera equidad”, aseguró.

VSR: “Tomando lo mejor de dos modelos”

Para Iván Felipe Gutiérrez, de Viral Network Latam, quien participó de esta iniciativa con las investigaciones previas, como el virus tiene picos en su presencia, la estrategia “es un logro digno de replicar, de plantear cómo implementarlo en regiones diferentes, no solo de Colombia, sino de otros países”.

Gutiérrez destacó que, gracias a la articulación entre investigadores, sociedades científicas, tomadores de decisiones, medios de comunicación y farmacéuticas, se trabajó bajo el mismo fin de demostrar la efectividad de las dos combinaciones.

La estrategia implementada por Bogotá tomó elementos de experiencias internacionales exitosas. Mientras países como Argentina apostaron por la vacunación materna y Chile incorporó los anticuerpos monoclonales para proteger a los recién nacidos, la capital colombiana decidió integrar ambas herramientas.

“Eso hace que estemos tomando lo mejor de dos modelos que han demostrado ser exitosos”, afirmó. Si bien bajaron las muertes en los niños, ahora el reto está con la población de adultos mayores, como lo sostuvo el experto.

“Tenemos aprobación para vacunación de sincitial respiratorio en adultos y esperamos próximamente incluso brindar protección a los adultos particularmente mayores y vulnerables con vacunas que prevengan, porque es una realidad que ellos también se afectan”, remarcó.

Un caso de éxito para replicar en Colombia

Ante la reducción de las cifras de niños con sincitial respiratorio en Bogotá, tanto el subsecretario de Salud como los especialistas calificaron el programa como un modelo digno de ser replicado no solo en Colombia, sino también en otros países de la región.

En el caso de Bogotá, las cifras hablan por sí solas, pues más de 35.000 mujeres embarazadas recibieron la vacuna a partir de la semana 28 de gestación. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Era una oportunidad para dar una victoria temprana en salud pública, para impulsarlo a nivel nacional e internacional, y también para mostrar evidencia tangible de que este tipo de esfuerzos valen la pena en innovación. En otro tipo de estrategias, repito, tenemos que esperarnos”, sostuvo el epidemiólogo.

“También el tema de impacto esperado a mediano y largo plazo. No es solamente que el niño no esté hospitalizado. Todos sabemos que esto va a tener también impactos de secuelas, hospitalizaciones, consultas hasta los cinco años, función respiratoria, y eso también es muy, muy importante de vigilar”, dijo Fernández.

En línea con una política pública que sea efectiva en vacunación y replicación de la estrategia en el país, Gutiérrez indicó que para el Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella “estas estrategias nos enseñan que trabajar en equipo vale la pena. Articulación al 100 %, generación de evidencia, que la conozcan los tomadores de decisiones, que se unan las sociedades científicas y el modelo”.

Por su parte, Fernández enfatizó que, si bien hay discusiones en torno al sistema de salud en cuanto a financiamiento sectorial, aseguramiento y atención de especialistas que la ministra de Salud entrante, Ana María Vesga, va a tener que afrontar, “hay que decirle que sea el sistema de salud que sea, la vacunación tiene que ser una prioridad, la vacunación con todos los biológicos a lo largo de la vida; hay que darle una mayor fuerza a la vacunación de personas mayores... Tiene que ser una prioridad de la nueva ministra y de todos los ministros siempre”.