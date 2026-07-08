Estrategia contra el virus sincitial: Bogotá reduce en un 47 % las hospitalizaciones de recién nacidos

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud presentaron el balance de la implementación de la estrategia combinada orientada a mitigar el impacto del virus sincitial respiratorio (VSR) en la población infantil.

Virus sincitial respiratorio, el enemigo número uno de los niños, expertos hablan al respecto

Según reportaron las entidades del Distrito, la capital del país se convirtió en la primera ciudad de la región en ejecutar un plan conjunto que incluye la atención a mujeres gestantes y el suministro de anticuerpos a recién nacidos de riesgo. Los indicadores oficiales muestran variaciones a la baja en la ocupación de los centros asistenciales de la red pública y privada.

Prevención y tratamiento del virus sincitial respiratorio, la principal causa de hospitalización en menores de cinco años

El programa sanitario está diseñado para administrar el biológico a mujeres embarazadas que se encuentran entre las semanas 28 y 36 de gestación.

De forma simultánea, la estrategia contempla la aplicación de nirsevimab, un anticuerpo de acción prolongada, en bebés nacidos de forma prematura o con condiciones médicas preexistentes. Este protocolo también se ejecuta en aquellos casos donde la madre no alcanzó a recibir el esquema de vacunación correspondiente durante la etapa de control prenatal.

Impacto en los servicios de urgencias y unidades de cuidados intensivos

Los registros de pacientes contagiados compartidos por el distrito confirman que las hospitalizaciones relacionadas con este virus disminuyeron un 47,1 %, una cifra que equivale al control de 7.605 casos que no requirieron internamiento.

El alcalde Carlos Fernando Galán presenta balances sobre el plan de vacunación contra el Virus Sincitial Respiratorio. Foto: Alcaldía mayor de Bogotá

De igual forma, las estadísticas dieron a conocer que en las unidades de cuidado intensivo para pacientes pediátricos se reportó una baja del 26,6 %, evitando el ingreso de 603 casos con complicaciones. Asimismo, las consultas externas por esta causa médica específica descendieron en un 25,8 %.

El gobierno de la capital confirmó que tiene asegurado el inventario de dosis necesarias para mantener la cobertura del programa durante los próximos meses de la vigencia actual.

La Secretaría Distrital de Salud hizo un llamado formal al Ministerio de Salud y a los departamentos con el objetivo de estudiar la posibilidad de replicar este modelo a nivel nacional. Según comentó la entidad, la publicación de estos datos busca compartir la cobertura de protección biológica en las zonas con mayores índices de morbilidad infantil.

Alcalde Galán, junto al secreatario de salud Gerson Orlando Bermont. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Resultados del plan de prevención y balance del gobierno distrital

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, opinó respecto al alcance de las jornadas de inmunización y la asignación presupuestal del proyecto.

Señalando que “en la ciudad se ha logrado la vacunación de 35 mil madres gestantes contra el virus respiratorio, que es el factor principal de internamiento en menores de un año”.

#AEstaHora el alcalde @CarlosFGalan presenta avances de la estrategia de inmunización contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR). Bogotá es la primera ciudad de América Latina en implementarla de forma híbrida (vacuna para gestantes y anticuerpo para recién nacidos), logró… pic.twitter.com/43KaLZM0kD — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) July 8, 2026

Así mismo, el mandatario local comentó que “la capital es la única ciudad que financia con recursos propios este modelo conjunto, logrando reducir a la mitad las hospitalizaciones durante la temporada de alta circulación de la enfermedad”.

Los reportes consolidados a junio de 2026 indican que el sistema de salud distrital suministró más de 34.000 dosis a mujeres embarazadas y aplicó 3.600 dosis de anticuerpos monoclonales en la población neonatal.

Los datos demuestran que el 80 % de los niños nacidos durante la temporada epidemiológica contaban con protección biológica materna. La respuesta institucional permitió agilizar los flujos de atención en las salas de control de los hospitales de la ciudad.