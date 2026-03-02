La aparición de casos de sarampión importados ha encendido nuevamente las alarmas de salud pública en Colombia.

Autoridades sanitarias, entre ellas el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, han alertado sobre el riesgo de que el país enfrente una reintroducción del virus si no se toman medidas preventivas rápidamente.

Esto se sabe de los tres casos de sarampión confirmados en Colombia; todos llegaron desde México

Aunque actualmente no se ha detectado transmisión del virus dentro del territorio nacional, la presencia de casos confirmados trae la amenaza latente de que pueda comenzar a circular de forma autóctona.

Las autoridades del Instituto Nacional de Salud (INS) han confirmado tres casos de sarampión en viajeros que regresaron de México, con dos de esos casos verificados en Bogotá y uno en Santander.

“La vacuna del sarampión no da autismo”: infectólogo Jorge Cortés hace llamado ante aumento de casos en América y de cara al Mundial 2026

Estos casos se suman al aumento de sarampión que se observa en varios países de las Américas, donde la enfermedad ha registrado un repunte significativo en comparación con años recientes.

Expertos en epidemiología han señalado que uno de los factores que facilita el retorno de esta enfermedad es la disminución en las coberturas de vacunación tras la pandemia de covis-19, combinada con el aumento de movimientos internacionales de personas.

Aunque actualmente no se ha detectado transmisión del virus dentro del territorio nacional, la presencia de casos confirmados trae la amenaza latente de que pueda comenzar a circular de forma autóctona. Foto: Getty Images/iStockphoto

La disminución de las tasas de inmunización crea un grupo de población susceptible que puede favorecer una mayor difusión del virus si se introduce de forma sostenida en la comunidad.

Frente a este escenario, desde la Secretaría de Salud han puesto énfasis en la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente en niños menores de 10 años, quienes deben recibir las dos dosis recomendadas de la vacuna contra el sarampión.

Autoridades sanitarias, entre ellas el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, han alertado sobre el riesgo de que el país enfrente una reintroducción del virus si no se toman medidas preventivas rápidamente. Foto: guillermo torres-semana

Además, se recomienda aplicar refuerzos a adolescentes y adultos que no tengan evidencia clara de inmunización adecuada.

Las campañas de vacunación y la ampliación de puntos de atención buscan elevar las coberturas y cerrar brechas de protección en la población.

Alerta sanitaria: Colombia refuerza vigilancia por sarampión de cara al Mundial 2026

Expertos recomiendan tener al día la vacunación contra enfermedades como la fiebre amarilla, la influenza, el sarampión, la rubéola o el Covid 19. Foto: Suministrada por Famisanar

También se ha insistido en que las personas que planeen viajar a países con circulación activa del virus revisen su estatus de inmunización y consideren aplicar refuerzos antes de viajar.

La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar que el virus se establezca nuevamente en Colombia, donde años atrás se había logrado mantener la eliminación endémica del sarampión.